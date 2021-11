UE : l’air qu’on respire est très toxique !

Selon certaines études , l’air qu’on respire au sein de l’UE est très pollué ! Plus de 300.000 personnes en meurent tous les ans !

La COP26 s’est terminée, samedi dernier, sur un accord plutôt bancal. Si certains points ont été traités, d’autres, comme l’abandon des énergies fossiles restent à étudier. La question de la mauvaise qualité de l’air se pose également. Au sein de l’Union européenne, la qualité de l’air que nous respirons est tout simplement terrible ! La pollution aux particules fines a provoqué 307.000 décès prématurés dans l’UE 2019. Un chiffre qui, s’il diminue de 10% par an environ, reste très alarmant. Une récente étude est venue démontrer que plus de 150.000 vis pourraient être sauvées si des objectifs clairs étaient fixés et surtout, que tout était mis en œuvre pour les atteindre.

En comparaison avec le début des années 90, le chiffre est en nette décrue. 1.000.000 de personnes environ, trouvent la mort chaque année, il y a près de trente ans. 54.000 personnes environ ont trouvé la mort l’an dernier en Allemagne, 49.900 en Italie, 29.800 en France et 23.300 en Espagne. En pourcentage, la Pologne est le pays le plus touché. On y dénombre 39.300 décès. La pollution de l’air est effectivement susceptible de provoquer des maladies cardiaques, ainsi que des AVC. Les maladies pulmonaires, voire des cancers peuvent également être amenés à se déclarer. Chez les plus jeunes, cela se traduit souvent par de l’asthme et d’autres infections respiratoires.

Problème, si la situation est connue, les pays européens sont à la traîne en matière de gestion, de recommandations et d’actions. La pollution de l’air est un problème à l’échelle mondiale et fait au moins autant de morts que le tabac ou la mauvaise alimentation. Face à l’urgence, l’UE a expliqué qu’elle comptait réduire de 55% le nombre de décès liés à la qualité de l’air et donc, lutter plus efficacement en faveur d’un air plus sain. Avec les chiffres actuels, l’objectif pourrait être atteint en 2032.