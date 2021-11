Covid-19 : il rentre chez lui après un an en soins intensifs

En Angleterre, un homme a passé près d’un an en soins intensifs à cause du covid-19. Aujourd’hui, il peut rentrer chez lui.

Admis à noël dernier, un individu, touché par le covid-19, vient seulement de rentrer chez lui. Interrogé, l’un des médecins du Queen Elizabeth Hospital (QEH) de Londres a déclaré qu’Andrew Watts était jusqu’à il y a quelques jours « l’un des patients Covid les plus malades » qu’ils aient jamais vu, et à de nombreuses reprises, tous on cru qu’il ne s’en sortirait pas. Mais l’homme de 40 ans a été soigné et est rentré chez lui à Dartford le 21 octobre – 300 jours après sa première admission.

Ce père de deux enfants a passé huit mois dans l’unité de soins intensifs (USI) – l’un des séjours les plus longs jamais enregistrés pour un patient au QEH – et a placé dans un coma artificiel pendant cinq semaines. Il a fait face, au cours de son séjour, à cinq épisodes d’effondrement pulmonaire potentiellement mortel. Rappelant comment son épreuve terrifiante a commencé, Andrew a déclaré, selon l’Evening Standard: « Une semaine avant Noël 2020, j’ai commencé à me sentir mal. Je ne mangeais pas et je perdais du poids, mais je pensais que c’était juste l’anxiété moi. Lorsque j’ai été admis à l’hôpital avec Covid, j’ai d’abord bien répondu au traitement, mais ensuite mes niveaux d’oxygène ont commencé à baisser et on m’a fait passer un scanner. C’est à ce moment-là qu’on m’a dit que j’avais un pneumothorax, qui est une scission sur le poumon. »

« J’étais seul car c’était l’apogée de Covid, sans visiteurs autorisés, donc c’était beaucoup à prendre. À ce stade, je pleurais au téléphone avec ma sœur Hannah et ma femme Hayley, mais je ne voulais pas le dire à ma mère ou à mon père. Je ne pouvais pas me résoudre à leur dire. » Avant de contracter le Covid-19, Andrew a reçu un diagnostic de cancer de la lymphe en octobre 2019, mais le traitement de chimiothérapie avait réussi et il était en rémission et de retour au travail en tant que décorateur.

En janvier, ses poumons sont tellement détériorés, qu’il pourrait bien ne jamais s’en sortir. Après plusieurs mois en soins intensifs, son corps réussit à prendre le dessus. Les soins ont été à la hauteur, mais son voyage est loin d’être terminé. Rentrer à la maison était certes un objectif important mais il va falloir réapprendre à marcher, respirer et vivre normalement. Le Dr Dan Harding, consultant en médecine de soins intensifs, a déclaré « Il était l’un des patients Covid les plus malades que nous ayons vus, donc le voir sortir de l’hôpital avec sa famille a été une journée très heureuse et émouvante pour moi et pour tous les autres membres du personnel impliqués dans ses soins. »