McDo dévoile un improbable « collier-frites »

McDo vient de dévoiler un improbable collier frites d’une valeur de 15.000 euros que vous pouvez gagner, si vous habitez en région toulousaine.

Halloween vient de passer. Plus de raison donc de se maquiller ou de se déguiser pour faire peur. L’heure est désormais au classique, au normal. McDonald’s semble toutefois en avoir décidé autrement. En effet, le géant du fast-food a confirmé l’arrivée d’un jeu promotionnel permettant de gagner un collier d’une valeur de 15.000 euros environ. Ce collier, fait de diamant, est un peu particulier puisqu’il s’agit d’un… Cornet de frites. Ce collier a été confectionné par le joaillier toulousain Marc Roche. Raison pour laquelle ce jeu concours n’a lieu qu’au sein de la ville rose.

Ce bijou est composé d’une chaîne en or à laquelle de fausses frites serties de diamants sont accrochées. Appelé « Sublime », ce collier insolite est né d’une collaboration forcément inattendue. Pour jouer et remporter ce magnifique collier (ou ridicule, peu importe), les participants doivent s’inscrire sur une borne d’un des 31 McDo de Toulouse. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé à partir du 23 novembre prochain. On se demande si McDonald’s réalisera la même opération dans les semaines à venir, que ce soit à Paris ou à Marseille.

McDonald’s n’en est décidemment pas à son coup d’essai et continue de surprendre ses fans. Il y a quelques jours, le géant du fast food rappelait que son ancienne icône, Ronald McDonald était, par exemple, interdite d’Halloween. L’enseigne ne souhaite plus s’associer à son ancienne mascotte. Aux USA, un homme s’était déguisé en clown McDo avant de tuer quelques personnes. Enfin, cela permet d’éviter de faire peur aux personnes souffrant de coulrophobie. Forcément, cette période était donc un peu particulière pour le géant du fast-food qui a donc décidé, en France tout du moins, de passer l’éponge et de se refaire une belle image auprès de ses amateurs. Reste à savoir si le vainqueur portera vraiment son collier… Ça, on en est moins sûr !