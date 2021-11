Elon Musk prêt à résoudre la faim dans le monde ?

Elon Musk est-il prêt à résoudre la faim dans le monde ? Dans ses récents tweets, le milliardaire a avoué qu’il pourrait donner 6 milliards !

Elon Musk promet de résoudre la faim dans le monde. C’est le gros buzz de ce début novembre. En effet, le milliardaire d’origine sud-américaine a été interpellé sur les réseaux sociaux par un représentant de l’Organisation des nations unies, David Beasley. Ce dernier affirmait qu’avec seulement 2% de sa richesse, le patron de Tesla et SpaceX pourrait résoudre la problématique de la faim dans le monde. Visiblement piqué au vif, celui-ci a décidé de répondre. Il a expliqué qu’il se tenait prêt à vendre une partie de ses actions chez Tesla afin de répondre favorablement à cette demande. Pour autant, il a expliqué qu’il souhaitait que l’ONU lui explique, directement sous son tweet, pourquoi ce chiffre de 6 milliards de dollars a été avancé.

Il a ensuite affirmé qu’il souhaitait que l’ONU explique clairement la façon dont l’argent sera dépensé afin que tout le monde puisse voir et se rendre compte de l’impact de ces 6 milliards de dollars. Une attitude qui a été saluée par beaucoup d’internautes. En effet, ils ont été très nombreux à fustiger l’attitude de l’ONU et plus généralement des organisations non-gouvernementales qui s’en prennent aux plus fortunés. À ce jour, Elon Musk pèse pas moins de 311 milliards de dollars. Donner 6 milliards pour les plus démunis semble dans ces cordes mais force est de constater qu’il ne le fera pas aussi facilement.

S’il n’a pas directement fustigé l’ONU et les grandes organisations, celui-ci a toutefois laissé entendre qu’il doutait de la façon dont l’argent pourrait être utilisé. Beasley, lui, a également tenu à réagir. Clarifiant ses commentaires précédents, il a expliqué : « 6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais cela empêchera l’instabilité géopolitique, les migrations de masse et sauvera 42 millions de personnes au bord de la famine ». Musk a terminé la conversation en expliquant : « Veuillez publier vos dépenses actuelles et proposées en détail afin que les gens puissent voir exactement où va l’argent. »