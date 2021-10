Facebook change de nom et dévoile Meta

Facebook a confirmé son changement de nom ainsi que l’arrivée prochaine de son tout nouveau projet : Metaverse, le futur d’internet.

Facebook entame sa mue. Le érseau social, s’il gardera son nom, sera édsormais non plus sous la coupe de Facebook, la maison mère, mais de Meta. Mark Zuckerberg a étayé, ce jeudi, sa nouvelle vision du monde. « Notre marque est tellement liée à un seul produit qu’elle ne peut plus représenter tout ce que l’on fait aujourd’hui. A terme, j’espère qu’on sera vu comme une entreprise du metaverse. » Pour rappel, Zuckerberg estime que le Metaverse est le futur d’internet. Il aura pour objectif de brouiller, en quelques sortes, les lignes entre le réel et le virtuel. Un nouvel univers qui sera construit peu à peu par Facebook et les utilisateurs.

L’idée est de permettre aux utilisateurs de s’évader à travers la réalité virtuelle. Un peu comme Minecraft, vous allez créer votre propre univers. Vous pourrez rencontrer vos amis, même à des dizaines de kilomètres, pour passer une soirée ensemble. Un projet qui prendra toutefois du temps, beaucoup de temps. Il faudra également penser à l’économie du Métaverse. Les NFT et les cryptomonnaies pourraient permettre de payer dans ce second monde. Une nouvelle économie qui devra également être comprise, acceptée et gérée par les États.

Problème, nul ne peut prédire si cette idée sera un succès. Facebook est en pleine tempête et les révélations s’enchaînent concernant les pratiques de l’entreprise fondée par Mark Zuckerberg. D’autres s’inquiètent de la raréfaction des rencontres et des interactions humaines. Alors que le numérique est de plus en plus pointé du doigt, beaucoup estiment qu’il est temps que l’humain reprenne le dessus afin de refavoriser lé’change, l’entre-aide et la bienveillance. Il faudra donc beaucoup de temps et de travail pour faire accepter ce projet d’envergure, qui peut laisser craindre le pire.