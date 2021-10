Alec Baldwin : ce qu’on sait sur l’incident meurtrier

Les révélations s’enchaînent autour de l’incident meurtrier survenu sur le tournage du film Rust, avec Alec Baldwin.

Il y a quelques jours, Alec Baldwin abattait, vraisemblablement par erreur, Halyna Hutchins. Directrice de la photographie, cette femme de 42 ans laisse derrière elle ses enfants et son époux. Rapidement, les regards se sont tournés vers l’acteur afin de comprendre ce qui a bien pu se passer. Ce dernier semblait effaré et ne pouvait pas s’expliquer. Le début d’enquête a permis de comprendre une chose : il semblerait que son rôle dans cette affaire soit « minime ». Responsable du tir, il n’était pas au courant que l’arme était chargée. Les regards se sont donc tournés vers l’armurier et l’assistant réalisateur. Ce dernier a reconnu qu’il n’avait pas vérifié toutes les balles du barillet.

Dave Halles a confirmé aux forces de l’ordre avoir vérifié le canon du pistolet. Mais il « ne se souvient que d’avoir vu trois munitions, et il a indiqué qu’il aurait dû toutes les vérifier ». En outre, il ne se « rappelle pas si l’armurière a fait tourner le barillet ». Il a alors annoncé à Baldwin que l’arme était « froide » soit, vide. Hannah Gutierrez-Reed, la jeune armurière de 24 ans, était quant à elle, inexpérimentée. Elle a déjà confié à diverses reprises qu’elle se sentait nerveuse à l’idée de manipuler des armes sur un plateau de tournage.

Concernant l’acteur, rien n’est encore décidé à ce stade. « C’est lui (Baldwin) qui a actionné l’arme », a rappelé la procureure de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, à l’occasion d’une conférence de presse. « Toutes les options sont sur la table à ce stade et personne n’est exclu » concernant d’éventuelles poursuites, a-t-elle ajouté, laissant ainsi planer le doute sur la suite des événements. Les prochaines semaines s’annoncent donc importantes et permettront d’en apprendre un peu plus sur les responsabilités de chacun. L’acteur pourrait être inquiété même si, à ce stade, rien n’a encore été déterminé.