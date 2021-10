Donald Trump Jr se moque d’Alec Baldwin avec des t-shirts

Donald Trump Jr a dévoilé une série de t-shirts via laquelle il se moque ouvertement d’Alec Baldwin et de son malheureux geste survenu sur le tournage du film Rush.

Donald Trump Jr. fils de l’ancien président américain, a été vivement critiqué sur le net, après avoir tenté de surfer sur la vague Alec Baldwin en proposant des t-shirts se moquant de l’acteur suite à l’accident tragique survenu sur le tournage de Rust. Pour rappel, l’acteur a actionné une arme s’entraînait à dégainer face caméra avant d’actionner son arme qui devait être vive. Cela a entraîné la mort de Halyna Hutchins, directrice de la photographie, âgée de 42 ans.

Le réalisateur Joel Souza a été blessé. Baldwin a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré : « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, épouse, mère et collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Trump Jr. n’a pas perdu de temps pour se moquer de l’acteur. Il a proposé des t-shirts sur lesquels on peut lire le slogan « Les armes ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue les gens. » Ce n’est bien évidemment pas sa seule attaque contre l’acteur, juste celle qu’il essaie de monétiser. Ces derniers jours, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un certain nombre de mèmes et de messages sur l’incident, dont un qui montrait Homer Simpson avec une arme à feu et disait : « Regardons tous Alec Baldwin blâmer l’arme. »

Naturellement – et à juste titre – les gens sont assez agacés par ces récents agissements. Une personne a commenté : « Donald Trump Jr vend des t-shirts se moquant d’Alec Baldwin en train de tourner. le lot et planté qui vivent dans le fusil. » Un autre a déclaré : « Donald Trump Jr est un individu de classe inférieure, de faible talent et de faible QI dont le seul titre de gloire est son père insurrectionnel moins intelligent. Que diriez-vous d’un t-shirt qui dit cela ? » Un troisième a écrit : « Quel genre d’idiot dégénéré se moque de l’acteur Alec Baldwin et profite de la mort tragique accidentelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins ? Donald Trump Jr bien sûr ! »