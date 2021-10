Une ancienne nazie, jugée à 96 ans après s’être évadée

En Allemagne, une ancienne SS de 96 ans est jugée, après s’être évadée, pour avoir participé aux atrocités de la seconde guerre mondiale.

Anciennement secrétaire au sein d’un camp de concentration Nazi, Irmgard Furchner, 96 ans, sera bientôt jugée. Celle-ci a effectivement travaillé comme secrétaire pour le commandant SS du camp de concentration de Stutthof à l’âge de 18 ans. Aujourd’hui, elle est accusée de 11 412 chefs d’accusation de complicité de meurtre. Alors qu’elle devait être jugée le 30 septembre dernier, celle-ci avait réussi à s’enfuir à bord d’un taxi avant d’être finalement arrêtée le jour même pour être finalement placée en garde à vie. Une surprise pour tout le monde, comme l’a confirmé la porte-parole du tribunal, Frederike Milhoffer, étant donné l’âge de la prévenue.

Arrivant dans la salle, celle-ci se trouvait sur son fauteuil roulant. Elle a gardé son visage caché derrière un foulard, un masque et des lunettes. Nonagénaire, elle est toutefois jugée par un tribunal pour mineurs. En effet, la jeune femme avait moins de 21 ans au moment des faits. Selon l’accusation elle « a aidé et encouragé les responsables du camp à tuer systématiquement les personnes emprisonnées là-bas entre juin 1943 et avril 1945 dans sa fonction de sténographe et dactylographe dans le bureau du commandant du camp ».

Wolf Molkentin, son avocat, a expliqué « Ma cliente a travaillé au milieu d’hommes SS qui ont été expérimentés dans la violence – cependant, cela signifie-t-il qu’elle a partagé leur état de connaissance ? Ce n’est pas forcément évident. » Selon certains médias, l’ancien commandant SS de Stutthof, Paul Werner Hoppe, lui aurait dicté des lettres et des messages radio quotidiens. Elle a également affirmé n’avoir jamais été mise au courant des meurtres qui avaient lieu dans les camps de concentration. Un procès très attendu, qui prouve qu’en Allemagne, le traumatisme est toujours aussi palpable, même près de 80 ans après les faits.