Apple dévoile un nouveau MacBook Pro !

Apple a dévoilé son tout nouveau MacBook Pro, une vraie machine de guerre qui devrait combler les besoins des professionnels !

Après avoir annoncé la sortie prochaine de l’iPhone 13, Apple vient de confirmer l’arrivée sur le marché d’un tout nouveau MacBook. Une véritable machine de guerre. Ce MacBook Pro sera le tout premier à disposer de deux nouvelles puces spécialement développées par Apple, la M1 Pro et la M1 Max. Cette première puce affiche pas moins de 33.7 milliards de transistors, soit près du double de ce que la M1 avait. La seconde, la M1 Mac, 1.7 fois de plus… Que la M1 Pro. Apple promet d’ailleurs que cela devrait absolument tout changer. On veut bien les croire.

Deux versions seront proposées, une version 14 et une version 16 pouces. Celle-ci cible surtout les professionnels, notamment du numérique. Il faut dire que les performances annoncées ne devraient pas les laisser de marbre. Les créateurs, musiciens, vidéastes et graphistes en salivent déjà. La suite ? Ces MacBook Pro seront équipés d’écran mini LED, avec une luminosité dopée (jusqu’à 16.000 nits). Ajoutons à cela, une caméra Full HD, un système de son dopé, avec six haut-parleurs. Au niveau autonomie, on parle de 21 heures. Au niveau du prix, il faudra toutefois sortir le portefeuille, avec un MacBook Pro proposé à partir de 2.249 euros (version 14 pouces) et 2.749 euros (version 16 pouces).

Apple a profité de l’occasion pour dévoiler d’autres équipes, comme ses nouveaux écouteurs ou ses nouvelles enceintes. Les nouveaux AirPods seront proposés à partir de 199 euros par mois. Ils prendront en compte le son Doly Atmos, et proposeront des effets sonores toujours plus adaptés, enveloppants. Ils sont résistants à l’eau ainsi qu’à la transpiration… L’idéal pour les joggeurs. Ils peuvent tenir jusqu’à 6 heures après avoir été pleinement rechargés. Ils seront proposés à partir de 149 euros. Les enceintes elles, sont plus volumineuses et proposées sous différents coloris. Il faudra débourser 99 euros pour s’en offrir une.