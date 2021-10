Angleterre : un tueur a avoué 30 ans avant sa condamnation

En Angleterre, un homme aurait avoué le meurtre de deux enfants, 30 ans avant sa condamnation… Sans que personne ne s’en rende compte.

Depuis quelque temps, le monde semble se passionner pour les histoires liées aux assassinats et autres faits divers. En France, récemment, c’est le Grêlé qui, 35 ans après ses meurtres, a été retrouvé après qu’il se soit luimême dénoncé peu avant son suicide. En Angleterre, c’est une histoire un peu différente. Le tueur connu sous le nom de ‘Babes in the Wood’ a d’ores et déjà été arrêté. Pour autant, il aurait pu l’être bien avant puisqu’il se serait accusé de ces meurtres, environ trente années avant que sa peine ne soit prononcée. Une information confirmée par des experts en linguistique et en psychologie.

En 1986, deux amis de neuf ans, Karen Haddaway et Nicola Fellows, ont été agressés sexuellement et étranglés à mort dans une forêt de Brighton, au Royaume-Uni. Russell Bishop, un couvreur de 20 ans à l’époque, a été inculpé de meurtres mais acquitté plus tard par le tribunal. Il aura fallu 30 ans et un changement de loi, pour lequel les familles des filles se sont battues, avant que ce dernier ne soit condamné à l’occasion d’un nouveau procès en 2018. Selon certains experts cependant, sa culpabilité a toujours été plus ou moins évidente. Pour le Dr Cliff Langley, expert en langage corporel, il y a des signes physiologiques clairs qu’il cache quelque chose et ce, dès sa première interview télévisée à la suite de son premier procès en 1987.

« Il y a une anxiété qui est sous la surface et cela est indiqué par une augmentation de la pause des clignements. Cela signifie qu’il réfléchit fort, car le fait de cligner des yeux, lorsqu’il augmente en rythme, est une indication de la charge cognitive. Si on regarde aussi sa poitrine, on voit une augmentation de la respiration du haut de la poitrine. » Pour le professeur en linguistique Dawn Archer, le choix de ses mots est également douteux. Bishop affirme qu’il n’avait rien à cacher. « Nous avons un choix de mots vraiment intéressant ici parce que pourquoi mentionnez-vous quelque chose comme se cacher, personne ne parle de se cacher ? Bishop a finalement été reconnu coupable du meurtre de Karen et Nicola 32 ans après les crimes horribles.