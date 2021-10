Facebook, déstabilisé par une lanceuse d’alertes

Après sa panne géante, Facebook est désormais déstabilisé par par Frances Haugen, une lanceuse d’alerte qui appelle à un renouvellement d’internet.

Frances Haugen continue de mettre Facebook dans l’embarras. Après une série de pannes survenues lundi, pannes qui ont bloqué l’accès aux services Instagram, WhatsApp et Facebook durant sept heures, voilà que la jeune femme, ancienne employée de Facebook, vient mettre le feu aux poudres. Lanceuse d’alerte, elle a invité le Congrès américain à rapidement agir et réagir pour développer une série de mesures visant à réguler les actions des GAFA, Facebook en priorité, pour assurer la sécurité des plus jeunes. « Frances Haugen a fait l’unanimité devant le Congrès, elle n’avait pas l’air d’une ancienne employée aigrie qui veut détruire Facebook », affirme d’ailleurs Nicole Bacharan, historienne spécialiste des Etats-Unis.

Des auditions qui fragilisent grandement le géant américain. Il faut dire que Frances Haugen critique à peu près tout : des méthodes d’engagement des utilisateurs aux conséquences (fake news, harcèlement). Selon elle, Facebook est d’ailleurs au courant de tout cela mais ne fait rien. Une comparaison avec l’industrie du tabac a d’ailleurs été effectuée. « Les ados sont influençables, ils sont mineurs et on ne peut pas leur imputer la responsabilité de se protéger eux-mêmes », souligne Nicole Bacharan, qui explique les propos de Frances Haugen. « L’un des sénateurs a raconté l’histoire de sa fille devenue anorexique à cause de l’image du corps sur Instagram ».

La lanceuse d’alerte et certains membres du Congrès ont d’ailleurs appelé le gouvernement et Joe Biden à rapidement prendre des mesures pour faire bouger les choses. « Il y a un vrai consensus entre démocrates et républicains, le fait que des lois soient inévitables est acquis ». Tout le monde semble avoir désormais compris à quel point les réseaux sociaux pouvaient représenter un réel danger, pour la démocratie mais également pour la santé mentale et sur l’information en elle-même. Les prochaines semaines s’annoncent décisives et pourraient pousser les gouvernements du monde entier à rapidement prendre les devants.