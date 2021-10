Pandora Papers : ces révélations sur le monde de la finance

Les Pandora Papers risquent de jeter à nouveau le trouble sur le monde opaque de la finance. Suffisant pour créer un vrai ménage ?

Ce sont des révélations qui ont fait le buzz tout au long de ce weekend. En effet, des groupements de journalistes ont dévoilé des informations désormais liées à ce qu’on appelle, les « Pandora papers ». Un peu comme les « Panama Papers », ces nouvelles viennent pointer du doigt les fortunes et les façons d’optimiser fiscalement leur argent, que les grands de ce monde ont décidé de mettre en place. Cela passe notamment par la création de nombreuses sociétés écrans / offshore, qui permettent de contourner les législations en cours dans certains pays. Pour l’occasion, 11.9 millions de documents, provenant de 14 sociétés de services financiers, ont été analysés par plus de 600 journalistes. Résultat, 29.000 sociétés offshore ont été découvertes.

Problème, des politiques, dont les mandats ont expiré ou sont toujours en cours, sont concernés. On pense notamment au roi Abdallah II de Jordanie, qui à lui seul, a créé une trentaine d’entreprises écran dans des territoires à la fiscalité plutôt… Avantageuse. Il a pu s’offrir 14 villas aux USA ou au Royaume-Uni, pour la modique somme de 106 millions de dollars. Le premier ministre tchèque, Andrej Babis, est lui aussi concerné. Il aurait placé 22 millions de dollars dans diverses sociétés offshore lui permettant de s’offrir le château de Bigaud, à Mougins, en France. Parmi les autres grands noms, celui de Guillermo Lasso, le président équatorien, qui a placé son argent dans le Dakota du Sud.

En France, c’est le nom de DSK (Dominique Strauss-Kahn) qui est ressorti. L’ancien grand patron du FMI aurait fait transiter des millions de dollars en honoraires, sous son entreprise de conseil à des entreprises, par une société marocaine. Celle-ci, exempt d’impôts, a pu lui permettre d’économiser des centaines de milliers (si ce n’est plus) d’euros. Plus insolites, des stars comme Shakira ou Claudia Schiffer sont concernées, de même que Sachin Tendulkar, qui n’est autres que LA grande star du cricket en Inde. Bref, comme avec les Panama Papers, on découvre que l’évasion fiscale est toujours de mise.