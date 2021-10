Premier emploi : comment bien faire son CV ?

Fraîchement diplômé ou non, vous êtes sur le marché de l’emploi et voilà 20 minutes que vous cherchez l’entreprise qui fera de vous le salarié de demain. Vous êtes motivés, il est 09h00 du matin et l’avenir vous appartient. Mais… parce qu’il y a un « mais », vous êtes en pleine rédaction de votre CV et c’est la page blanche. La raison ? Vous n’avez pas d’expérience.

Pas de panique ! Voici quelques conseils pour devenir le candidat idéal, grâce à une chose simple, mais qui demande rigueur et logique : un CV attractif et professionnel.

Premier emploi, premier CV

Le monde du travail vous est quasiment inconnu et vous pensez que cela va vous porter préjudice ? Pas forcément. Il suffit de rédiger un bon CV, il est votre porte d’entrée. Un indispensable sur lequel les recruteurs ne transigeront pas.

Alors comme on n’a jamais une deuxième chance de faire une bonne impression, il va falloir le rendre le plus attrayant possible.

Notre conseil : se démarquer sans trop en faire. Mettez toutes les chances de votre côté avec un CV clair, concis, qui impactera votre lecteur. Vous allez voir qu’avec les bonnes techniques vous pourrez en moins de 40 secondes montrer à la fois votre parcours, votre personnalité et faire dire à votre recruteur : « Je veux rencontrer ce candidat en entretien ».

Comment le présenter quand on n’a pas d’expérience ?

Commencez par donner un titre accrocheur en rapport avec le poste convoité. Soyez clair, choisissez une police lisible et une mise en page sobre. Petite astuce : adaptez-vous à l’entreprise. Soyez structuré si vous visez un poste de secrétaire/comptable par exemple, et soyez un peu plus créatif si vous visez un poste dans le marketing. La forme est aussi importante que le fond.

Transformez vos activités personnelles en véritables arguments professionnels : parcours, formations, loisirs, tout a son importance. Mettez en avant ce que d’autres n’auront peut-être pas : une mobilité géographique ? Ou des centres d’intérêt spécifiques ?

Seconde astuce, pensez aux CV en ligne que l’on trouve sur de nombreux sites comme celui de CVapp par exemple, dont certains sont pensés pour les premiers emplois justement. Avec eux vous aurez la possibilité de gagner du temps sur la mise en page, d’avoir le choix entre différentes structures et en quelques clics de mettre en avant ce qui est important en changeant les couleurs, le design ou la mise en page… Bref bonifiez votre CV !

Dernière chose très importante : prenez le temps de vous relire et surtout traquez la moindre faute.

Rappel des points importants à ne pas oublier :

Coordonnées complètes

Formations/Diplômes

Recommandations d’un tiers (maître de stage ou professeur)

Expériences de vie

Stages

Langues

Logiciels

Loisirs

Permis/véhicule

Votre motivation fera la différence

Vous êtes un candidat sans expérience certes, mais vous n’êtes pas un candidat sans atout. Vous possédez des compétences, elles n’ont simplement pas encore été mises en valeur au sein d’une entreprise. Votre recruteur tient peut-être la perle rare, c’est à vous de lui montrer.

Mettez en avant votre parcours, votre formation et vos stages, vos acquis. Vous avez fait du bénévolat ? Vous faites de la course à pied et envisagez le semi-marathon ? Vous avez appris seul l’utilisation d’un logiciel ou autre ? Montrez que vous avez eu des objectifs et que vous les avez atteints.

Aujourd’hui, il faut que votre motivation soit un véritable état d’esprit. Chaque chose réalisée dans votre vie peut devenir une qualité que les recruteurs recherchent.

Transformez donc vos atouts en compétences et ainsi, rédiger votre CV deviendra un jeu d’enfant.