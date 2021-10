« Le Grêlé » : un mystère policier de 35 ans, enfin résolu !

Un mystère vieux de 35 ans a été résolu suite au suicide d’un ancien policier, qui s’avérait être… Le tueur en série recherché depuis tout ce temps.

Un mystère, enfin résolu. En effet, il y a près de 35 ans, un homme débutait son parcours macabre. Ce dernier était alors soupçonné de la mort de trois personnes, une jeune fille, un homme et une jeune femme : Cécile Bloch, 11 ans, poignardée et violée en mai 1986, de Gilles Politi, 38 ans et Irmgard Mueller, 20 ans, tous deux tués en avril 1987. Celui-ci était également soupçonné de six viols (au moins), entre 1986 et 1994. Depuis ? Plus rien. Surnommé « Le Grêlé », l’individu s’est évaporé dans la nature, au grand dam des autorités. Pour autant, leurs efforts ont payé. Hier, à la surprise générale, le mystère tout entier a été résolu et ce, suite au suicide d’un ancien gendarme.

L’individu, à la retraite, vivait dans la station balnéaire du Grau-du-Roi. L’homme, qui s’est suicidé, a expliqué dans une lettre qu’il était bien à l’origine de l’ensemble des crimes dont il était soupçonné, accusé. Cela faisait plus de trois décennies que les enquêteurs étaient à sa recherche, lui qui avait plusieurs cicatrices sur son visage. À l’époque, de l’ADN avait été prélevé sur plusieurs scènes de crime mais aucune correspondance n’avait pu être établie. « Ces derniers mois, le magistrat instructeur a convoqué pour audition ou sur commission rogatoire environ 750 gendarmes en poste en région parisienne à l’époque des faits », affirme de son côté, le parquet.

Il semblerait que l’enquête ait porté ses fruits. S’il n’a pas été retrouvé aussi vite que souhaité, les efforts de la justice ont payé et l’étau s’était subitement resserré autour de cet homme. D’ailleurs, il a été convoqué le 24 septembre dernier, pour une audition qui devait se tenir ce mercredi. Or, l’homme ne s’y est pas rendu. Son épouse, inquiète de ne pas le voir, a déclaré sa disparition suspecte lundi dernier. Une rapide enquête a permis de le retrouver. L’individu se trouvait dans un AirBnb. Les enquêteurs ont découvert à ses côtés une lettre de remords mais sans véritables aveux.