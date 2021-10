Netflix : The Squid Game, pour une saison 2 ?

La série Netflix, The Squid Game, va-t-elle avoir droit à une seconde saison ? Le showrunner ne semble pas contre l’idée !

La série Netflix, The Squid Game, est-elle sur le point de devenir la plus populaire de la plateforme ? C’est en tout cas ce qu’a annoncé le géant américain. Le réalisateur du show a d’ailleurs confirmé l’information, ajoutant qu’une seconde saison pourrait d’ailleurs bien avoir lieu… Interrogé par Variety, le showrunner Hwang Dong-Hyuk a expliqué qu’à ce jour, il n’avait rien prévu mais que face à l’engouement et à la fin de la première saison, plutôt ouverte, tout était possible. Il a également admis qu’il trouvait cela « c’est assez fatiguant rien que d’y penser ». Cependant, les fans seront ravis de savoir qu’une deuxième saison n’est pas complètement hors de propos. Hwang a ajouté : « Si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Cette série sud-coréenne a rencontré un incroyable succès, de par son pitch très simple mais terriblement efficace. Violente, drôle, à rebondissements, elle donne tout simplement envie. Un certain nombre de joueurs, des hommes et des femmes sans argent, sont recrutés. Tous sont prêts à risquer leur vie à l’occasion d’une série de cinq jeux mortels. Le vainqueur, celui qui reste en vie le dernier, repart avec près de 40 millions d’euros. Si vous ne gagnez pas ou si vous décidez de quitter la compétition, eh bien, vous devinez probablement ce qui se passe.

Saisissant, le spectacle est également douloureux à regarder. En effet, de nombreuses scènes sont très détaillées et on y voit pas mal de décès. Si cela ne vous fait pas plus peur que ça, on vous invite ainsi à rapidement vous tourner vers la série qui prouve une fois de plus, que le cinéma / la télévision sud-coréenne a de quoi s’imposer à la table des grands. Squid Game met en vedette Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Wi Ha-joon, des stars locales qu’on devrait rapidement retrouver aussi bien sur Netflix, qu’au cinéma !