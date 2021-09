Instagram Kids : le projet mis en pause !

Le projet Instagram Kids est actuellement en pause, Facebook ayant subi de très nombreuses critiques de la part de politiques et de parents.

Face aux critiques, Instagram met son projet Instagram Kids en pause. En effet, Facebook, la maison mère de la plateforme a reconnu que son idée allait être revue, retravaillée et optimisée (voire même abandonnée) après que de nombreuses critiques se soient levées. Pour rappel, Zuckerberg et ses proches avaient pour idée de lancer un instagram spécialement dédié aux plus jeunes. Or, beaucoup craignent pour la santé mentale des plus jeunes ! Pas de quoi faire reculer Instagram toutefois qui a plusieurs reprises, a avoué être toujours aussi convaincu des bienfaits et de l’intérêt d’une plateforme pour les plus jeunes. Reste à en définir les contours.

Sans publicité, avec des contenus adaptés et un certain contrôle parental, Facebook espère bien convaincre même si sa dernière version sera forcément retravaillée et optimisée. « Les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes, mentant sur leur âge et téléchargeant des applications destinées aux 13 ans ou plus », rappelle d’ailleurs le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, sur le blog du réseau social. L’idée est donc de développer un compte instagram pour les plus jeunes, spécialement conçu pour eux. Loin d’être suffisant cependant. Le groupe envisage donc de collaborer avec parents, politiques et experts, afin de prouver les bienfaits de son outil.

jUne sortie qui intervient alors que le Wall Street Journal a confirmé qu’Instagram était au courant, de par ses propres recherches, de l’impact potentiel d’une telle application sur les adolescents et leur santé mentale. Malgré des protestations, une audition est supposée avoir lieu jeudi prochain au Congrès. Intitulée « Protéger les enfants en ligne: Facebook, Instagram et les dangers pour la santé mentale. » elle permettra d’y voir plus clair. Pour Alex Stamos, ancien chef de la sécurité chez Facebook, le problème est bien plus profond. « Les pré-adolescents ne devraient probablement pas avoir de téléphones, mais les parents leur en donnent de toute façon (…). Les jeunes adolescents ne devraient probablement pas être sur les réseaux sociaux, mais leurs parents le leur permettent », a-t-il expliqué.