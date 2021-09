Netflix : une nouvelle série choc va voir le jour

Dans quelques jours, sortira une nouvelle série Netflix intitulée The Tinder Swindler. Une série basée sur des faits réels, qui ne manquera pas de susciter l’émoi !

Il y a quelques jours, Netflix a confirmé l’arrivée prochaine d’une toute nouvelle série basée sur des faits réel. En Russie, un homme a réussi à se faire passer pour un playboy via Tinder, alors qu’il s’agissait finalement d’un escroc. Se présentant comme un riche oligarque russe, il aurait réussi à sédduire de nombreuses jeunes femmes ; Une série – documentaire qui s’inscrit dans la droite lignée de Don’t F*** With Cats et Three Identical Strangers. Réalisé par Felicity Morris, la série doit avoir droit à sa première sur Netflix en février 2022. Le synopsis lui, est très clair ! « The Tinder Swindler raconte l’histoire à couper le souffle d’un escroc prolifique qui s’est fait passer pour un playboy milliardaire sur Tinder, et les femmes qui ont tout fait pour le faire tomber. »

Shimon Hayut, israélien dorigine, se présentait sur l’application de rencontres comme l’oligarque russe Simon Leviev, le fils du magnat du diamant russo-israélien Lev Leviev. Il emmenait les femmes dans des hôtels de luxe à bord de jets privés et leur offrait des dîners raffinés, les incitant plus tard à lui donner des milliers de dollars. Selon Engadget, Hayut a dû fuir l’Europe à deux reprises pour échapper aux accusations de vol, de contrefaçon et de fraude dans son pays d’origine, et passerait des mois à prétendre être en couple avec ses cibles avant de demander de l’argent. Il a finalement été emprisonné en décembre 2019 par le tribunal d’instance de Tel Aviv, mais a été libéré après avoir purgé cinq mois d’une peine de 15 mois.

Une femme finlandaise, identifiée par la lettre « D » , a déclaré qu’elle avait été escroquée de 45 000 € par Hayut, rapporte le Times of Israel. « Je suis une mère célibataire avec une fille et je lui ai donné toutes les économies que j’avais. C’est une honte qu’ils l’aient libéré de prison. J’espère qu’il attrape le coronavirus. J’espère qu’il meurt. C’est une mauvaise personne, et je n’ai pas pu reconstruire ma vie à cause de lui à ce jour. Moi-même et d’autres femmes avons déposé des poursuites contre lui auprès de la Cour européenne de justice et déposé des plaintes contre lui auprès d’Interpol. » Bref, une série passionnante sur une incroyable histoire, que nous avons bien hâte de découvrir !