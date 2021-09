De plus en plus de jeunes, complexés par Instagram !

De plus en plus de jeunes seraient complexés par les photos et images diffusées sur Instagram. Mais comment faire pour lutter ?

Ce n’est un secret pour personne, les réseaux sociaux ont tendance à véhiculer des images bien loin de la réalité. Les femmes sont toutes très minces, à la chevelure blonde et posent dans des endroits ou il fait toujours très beau. Certains hommes eux, ont une belle vie et profitent de paysages somptueux pour sortir les muscles. Bref, le réseau véhicule ce que certains souhaitent montrer et ce que d’autres rêvent de voir. On peut également appeler ça, la course aux likes ! L’objectif ici est de réussir le plus beau cliché, celui qui fera jaser, qui fera parler, pour avoir de nouveaux abonnés. Pour autant, la réalité est bien différente. Une récente étude est venue démontrer que de plus en plus de jeunes se sentaient complexés par les images postées sur les réseaux sociaux.

En Grande-Bretagne, par exemple, 23% des adolescents ont avoué se sentir plutôt mal à cause du même réseau. Pourquoi ? Ces derniers se sentent forcés de se fondre dans les stéréotypes du réseau social. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la plateforme est interdite aux moins de 13 ans ! Face à la hausse du nombre d’utilisateurs, Facebook (le propriétaire d’Instagram) a toutefois décidé de lancer une grande concertation sur le sujet. Dans un rapport intitulé « Nous aggravons les complexes d’apparence d’une jeune fille sur trois » les chiffres avancés sont assez clairs sur le sujet. Oui, Instagram joue sur les clichés et oui, Instagram fait en sorte que les jeunes, et notamment les jeunes femmes, se sentent mal dans leur peau.

« 32% des adolescentes disaient se sentir mal dans leur corps, et Instagram a aggravé cette situation ». Pour autant, les jeunes ne comptent pas se débarrasser aussi vite de la plateforme. En effet, malgré les risques encourus pour leur santé mentale, ces derniers sont toujours aussi addicts. N’oubliez donc pas qu’une simple application, comme FaceTune2, permet de gommer l’ensemble de ses défauts et de se faire paraître plus mince. Privilégiez plutôt des comptes « feel good », peut être un peu plus proche de la réalité ou des concepts modes actuels. N’allez pas vous torturer, pour des images qui finalement, ne sont pas vraiment réelles.