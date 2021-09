Erasmus : quels sont les pays favoris des étudiants ?

Mais quels sont les pays les plus appréciés des étudiants souhaitant partir lors du programme Erasmus ? Découvrons les 4 nations les plus attirantes !

Mais, vers quels pays se rendre, afin de profiter d’Erasmus? Alors que la rentrée a récemment débuté pour des centaines de milliers d’étudiants, de nombreuses questions peuvent se poser quant à leur avenir. En effet, de nombreux jeunes sont bien décidés à profiter d’une année à l’étranger, grâce au programme européen Erasmus. L’occasion, pour celles et ceux qui y participent, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue et donc, une nouvelle culture. Un semestre ou deux, vous aurez ainsi la possibilité de vivre et étudier, comme un local à la différence près que vous n’aurez pratiquement pas cours et que vous ferez énormément la fête. Car c’est aussi ça Erasmus, célébrer loin de la maison ! En fonction de votre UFR, de vos ambitions et de là ou vous serez sélectionné, vous serez plus ou moins bien lotis.

Mais au fait, quelles sont les destinations privilégiées par les jeunes étudiants ? Sans surprise, les quatre pays frontaliers à la France correspondent aux nations les plus prisées. L’Allemagne arrive en quatrième position de ce petit top. Le Royaume-Uni arrive juste devant, sur le podium. Malheureusement, avec le Brexit, les conditions d’entrées et d’acceptation risquent d’être largement revues à la hausse. Bien plus contraignantes, elles pourraient pousser des milliers de jeunes à privilégier un séjour en Irlande, par exemple. Mais qui vient en seconde position ?

L’Italie ! La Dolce Vita, sa gastronomie, ses plages… Vous l’aurez compris, il y a de la place pour tout le monde chez nos voisins transalpins et ça, les amateurs de jolis paysages et de farniente l’ont bien compris (même si, on le rappelle, il faut étudier!). Enfin, en première position on retrouve (sans grande surprise), l’Espagne. Avant la crise sanitaire liée au covid-19, ils étaient environ 50.000 à se rendre du côté de Madrid, Barcelone ou encore Séville et Valence, chaque année. L’occasion idéale pour améliorer sa maîtrise de la langue et revenir avec le sourire, tout bronzé, notamment si vous vivez au sein d’une ville côtière.