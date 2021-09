Netflix : mais pourquoi les prix augmentent-ils ?

Vous l’avez certainement entendu, les prix des abonnements Netflix vont augmenter de un à deux euros par mois. Oui, mais pourquoi ?

Il y a quelques semaines, Netflix confirme une hausse des prix en France. L’offre de base est passée de 7.99 euros par mois à 8.99 ! L’offre standard, elle, a pris 2 euros, passant de 11.99 euros à 13.99. Enfin, l’abonnement aux 4 écrans est passé de 15.99 à 17.99 euros par mois. Bref, la facture s’alourdit peu à peu pour les clients, qui doivent bien se demander pourquoi de telles hausses des prix tous les six à douze mois. Netflix, face à l’ampleur du phénomène qu’elle a créé, se voit obligé d’assurer et proposer toujours un peu plus de contenu de qualité. Films, séries, documentaires, le groupe doit contenter absolument tout le monde à travers des réalisations premium. Mais cela coûte de l’argent, beaucoup d’argent. C’est pourquoi le groupe a décidé de passer à l’offensive.

Ajoutons à cela, une concurrence de plus en plus accrue. En effet, Amazon Prime Video a décidé de sortir les grands moyens tandis qu’Apple TV ou encore Canal+ et Disney+ proposent également des programmes originaux. Il n’y a pas de recette miracle. En effet, pour réussir, tous doivent se différencier et proposer un contenu de qualité. Netflix, qui compte environ 210 millions d’abonnés, doit donc répondre à ce besoin de renouvellement et de films ou séries prenantes. Des réalisations qui commencent à être portées par de grands noms du cinéma, qu’il s’agisse de stars françaises ou mondiales.

Résultat, le catalogue français compte 3978 titres dont 2639 films et 1339 séries en 2020. Nous sommes à la 43eme place du classement des pays comptant le plus de programmes. Bien entendu, USA et Canada trustent les deux premières places, avec 4035 et 4043 films. En Europe, nous sommes à la traîne, loin derrière nos amis irlandais et britanniques. Pour nous satisfaire, le groupe a confirmé les sorties de séries très attendues, comme La Casa de Papel ou encore la nouvelle saison de Lucifer ou de Sex Education. Le groupe souhaite continuer à développer ses créations originales et proposer de plus en plus de contenu pertinent, efficace. Bref, un contenu qui fait mouche, comme on les aime.