Apple présente son iPhone 13 !

Apple et Tim Cook ont présenté l’iPhone 13, à l’occasion d’une keynote organisée en ligne. Un smartphone, forcément très attendu par la communauté !

Cette fois-ci, nous y sommes. En effet, Apple a confirmé au cours de son habituelle Keynote, la sortie de toute une nouvelle gamme de produits. Nouvel iPad, nouvel iPad mini, nouvelle Apple Watch, nouveaux iPhone, certaines de ces sorties étaient très attendues. Intitulée « The Next Big Thing », ce rendez-vous a confirmé que l’iPhone 13 sera décliné sous quatre formats. On retrouvera ainsi l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, le Pro et enfin, le Pro Max.

Au niveau des prix, il va falloir une fois encore se mouiller la nuque. En effet, l’iPhone 13 mini sera proposé à partir de 809 euros dans sa version 128Go, tandis que l’iPhone normal lui, débutera à partir de 909 euros (128 Go). Le 13 Pro, débutera à 1159 euros mais pourrait grimper à 1739 euros dans sa version 1 To. Enfin, le 13 Max pro, s’il débute à 1159 euros, pourrait lui, valoir 1830 euros en version 1 To.

Mais pour quels changements ? Esthétiquement, il n’y en a pas. À l’avant toutefois, l’encoche a été réduite de 20% de sa taille. Étanche, l’iPhone 13 dispose d’un écran ceramic shield. Enfin, il est travaillé à partir d’aluminium recyclé, à 100% ! Pour rappel, Apple vise la neutralité carbone d’ici à 2030… Des modèles qui comportent également la puce A15 Bionic, la plus rapide jusqu’alors. Le mode photo a lui aussi été considérablement amélioré. À l’arrière, on retrouve deux caméras 12 mégapixels tandis que les deux modèles les plus simples affirment pouvoir capturer 47 % de lumière en plus.

Enfin, le mode nuit sera plus efficace alors que le mode vidéo, lui, a été considérablement amélioré. Les performances globales sont également retravaillées. Les iPhone 13 Pro et Pro Max s’adapteront automatiquement à vos tâches. L’écran passera en 10 Hz pour la lecture de vos mails mais boostera à 120 Hz pour le gaming. Enfin, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max (toujours) disposeront d’une fonction vidéo macro à 2 cm du sujet. L’occasion de réaliser de magnifiques prises de vue. Un smartphone globalement très attendu !