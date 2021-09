Le mammouth laineux, bientôt revenu à la vie ?

Une entreprise américaine envisage de croiser l’ADN du mammouth laineux avec celui d’un éléphant d’Asie.

Alors que depuis de nombreuses années, certains scientifiques rêvent de faire revenir certaines espèces à la vie, voilà que l’entreprise américaine Colossal pourrait bien y parvenir. En effet, la société a confirmé qu’elle allait tout tenter afin de faire revrire les mammouths laineux. Il s’agit d’une espèce éteinte depuis près de 4.000 ans. Des techniques de manipulation génétique pourrait être mise en place. « Colossal va lancer un modèle pratique et efficace de dé-extinction et sera la première entreprise à appliquer des techniques avancées de modification génétique pour réintégrer le mammouth laineux dans la toundra arctique », confirme la société dans un récent communiqué de presse.

Une décision qui ne fait pas vraiment l’unanimité auprès de la communauté scientifique. En effet, certains chercheurs estiment qu’il est impossible d’y arriver quand d’autres craignent surtout un manque, du point de vue de l’éthique. « Ce n’est pas une dé-extinction. Il n’y aura plus jamais de mammouths sur terre. Si cela fonctionne, ce sera un éléphant chimérique, un organisme totalement nouveau, synthétique et génétiquement modifié » affirme pour sa part Tori Herridge, biologiste et paléontologue au muséum d’histoire naturelle de Londres pour qui cette idée n’est pas forcément la bonne.

L’idée ici, est de récupérer de l’ADN de mammouth laineux collecté au cœur du sol sibérien, sur des restes de l’animal afin de l’implanté dans le génome d’un éléphants d’Asie. L’objectif est de créer une espèce hybride, bien que les deux espèces aient un ADN similaire à 99,6 %, souligne Colossal. L’objectif secondaire est de les réintroduire dans la toundra. Cela doit leur permettre « de restaurer des écosystèmes disparus qui pourront aider à stopper voire à inverser les effets du changement climatique ». Toujours selon les scientifiques, ces mammifères pourraient tout simplement «redonner vie aux prairies arctiques ». Ces prairies permettent de capter le dioxyde de carbone et de supprimer le méthane, deux gaz à effet de serre. De là à nous sauver ?