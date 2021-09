Covid-19 : le point sur les traitements

On fait le point sur les traitements actuellement développés, contre le covid-19. De possibles alternatives aux vaccins ?

Face à la gronde des anti-vaccins et des anti-pass sanitaires, les espoirs se tournent vers de nouveaux traitements. En effet, de plus en plus de personnes espèrent qu’une solution sera rapidement trouvée. Celle-ci permettra de soigner, protéger les citoyens. Cela pourra également aider les pays en voie de développement, dont le système de santé, encore bancal ou durement affaibli par la crise, n’est plus en état de bon fonctionnement. Aujourd’hui, plusieurs pistes sont étudiées. Ronapreve, molnupiravir, tocilizumab… Des noms un peu barbares, mais qui donnent beaucoup d’espoir. En outre, on sait que les corticoïdes, injectés ou pris par voie orale, réduisent la mortalité de l’ordre de 21%. Bref, la recherche avance et c’est pour le mieux.

Récemment, c’est du côté du Ronapreve que les regards se sont tournés. Trump a bénéficié de ce traitement lorsqu’il est tombé malade. Il s’agit d’une injection combinant deux anticorps monoclonaux, le casirivimab et l’indevimab. Disponible en France, ce traitement est notamment prescrit chez les personnes présentant des risques de forme grave et aux personnes qui n’ont pas développé d’anticorps. Enfin, depuis le 3 septembre dernier, les patients sous oxygène et n’ayant pas d’anticorps y ont également le droit.

Deux autres traitements, le tocilizumab et le molnupiravir sont très attendus. Un autre traitement, le Xav-19, préparé par le laboratoire français Xenothera, est sur les tablettes. L’exécutif a d’ores et déjà précommandé 30.000 doses. Selon certaines informations, ce dernier pourrait être disponible dès cet automne. « Il s’agit de traitements par voie intraveineuse, tempère le directeur de l’ANRS. L’étape d’après, c’est d’avoir des traitements oraux, faciles à prendre. Or, différents médicaments sont en cours d’évaluation, on en saura plus au mois d’octobre. » Dans tous les cas, la recherche avance et les scientifiques sont sur le pont, afin d’aider les gouvernements et les citoyens à s’en sortir. Des projets d’envergure, qui pourraient sauver de très nombreuses vies dans les mois, les années à venir, alors que l’arrivée de nouveaux variants laisse craindre le pire.