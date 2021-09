Afghanistan : les Talibans imposent de nouvelles restrictions

En Afghanistan, les Talibans ont imposé de nouvelles restrictions à l’encontre des femmes qui cette fois-ci, ne pourront plus faire de sport.

En Afghanistan, les restrictions à l’égard des femmes continuent. Ainsi, après que les Talibans aient confirmé que celles-ci devront porter le nibaq à l’université, après avoir été exclues du gouvernement de toutes les décisions politiques possibles, ces derniers ont confirmé qu’elles ne pourraient… Pas faire de sport. « Je ne pense pas que les femmes seront autorisées à jouer au cricket, car il n’est pas nécessaire que les femmes jouent au cricket », a confirmé Ahmadullah Wasiq, haut responsable de tout ce qui se rapporte à la culture, à l’occasion d’un entretien accordé à la chaîne SBS News.

« Elles pourraient être confrontées à une situation où leur visage et leur corps ne seront pas couverts. L’islam ne permet pas aux femmes d’être vues comme ça. C’est l’ère des médias, et il y aura des photos et des vidéos, puis les gens les regarderont. L’islam et l’émirat islamique n’autorisent pas les femmes à jouer au cricket ou à pratiquer le genre de sport où elles sont exposées », a-t-il écontinu afin de justifier cette décision. Une décision qui pourrait forcer la fédération à fermer ses portes, la fédération internationale obligeant les nations à avoir une équipe masculine et féminine.

De fait, cela pourrait également forcer l’annulation de certaines rencontres d’ores et déjà prévue. De quoi susciter l’émoi et la colère des sportifs et sportives. Pour autant, pas question de reculer. Pour les talibans, le combat numéro un reste celui de la religion et ses valeurs. De leur côté, les joueuses ont timidement réagi. Certaines ont confirmé l’information selon laquelle elles auraient été menacées de mort si jamais elles tentaient de jouer au cricket. Seule solution pour ces dernières, fuir le pays afin de se rendre à l’étranger pour pouvoir jouer ou faire du sport. Reste qu’à ce jour, le pays s’est renfermé et nul ne sait quand il commencera réellement à s’ouvrir.