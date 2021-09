Selon un docteur, dormir nu serait une très mauvaise idée. La raison ? Les flatulences, qui favoriseraient la transmission de microbes.

Dormir nu, bonne ou mauvaise idée ? Pour beaucoup il s’agit d’une excellente idée. Or, le docteur Anthony Youn, connu pour ses TikToks, a été très clair : il ne faut surtout pas dormir nu et ce, pour des raisons sanitaires. « Une personne normale, a des gaz 15 à 25 fois par jour. Cela peut se passer lorsque vous dormez. Plusieurs études prouvent qu’à chaque fois que vous en avez un, de minuscules taux de matière fécale sont expulsés. Cela vaut pour l’ensemble des flatulences qu’une personne peut avoir. C’est pourquoi, il est recommandé de dormir au moins avec un bas, si ce n’est des sous-vêtements qui, toujours selon la même étude, arriveraient à stopper ces petites particules ». Le docteur a également recommandé de changer ses draps le plus souvent possible, pour éviter les infections.

Une vidéo regardée près de 10 millions de fois, qui a suscité un grand nombre d’interactions, avec près de 680.000 likes. Beaucoup de commentaires ont également été postés. Si certains ont été horrifiés d’apprendre ce qu’ils faisaient, d’autres ont affirmé qu’ils continueraient à agir ainsi. Enfin, d’autres ont pointé du doigt le fait que leur gynécoglogue leur a souvent expliqué qu’une personne , notamment une femme, avait plus de prédispositions à dormir nue. À ce titre, Youn n’a pas confirmé quelle était l’étude sur laquelle il se basait pour affirmer cela. Seule certitude, un article de 2001, publié sur la BMJ, le British Medical Journal, traite de ce même sujet.

Pour l’occasion, le docteur Karl Kruszelnicki a conduit une expérience avec Luke Tennent, un microbiologiste de Canberra. Les résultats de l’étude menée ont permis de démontrer que les bactéries expulsées par les flatulences peuvent être stoppées par un jean mais qu’elles étaient libres d’aller où elles le voulaient lorsque la personne était nue. Les bactéries retrouvées elles, ont été identifiées et étaient le plus souvent identifiées dans les intestins. Une autre étude, menée par le docteur William Schaffner, de la Vanderbilt University, est ensuite venue confirmer ces données.