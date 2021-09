Paris : c’est la fin des tickets de métro !

Cette fois-ci, c’est officiel, les tickets de métro parisiens sont sur le point de disparaître. Par quoi seront-ils remplacés ?

Il faisait lui-même partie de Paris. Mais pour des raisons écologiques et éthiques, il ne sera bientôt plus utilisé. Il faut dire que chaque année on en retrouve plus de 500 millions par terre. Nous parlons, bien évidemment, du fameux ticket de métro parisien ! Ainsi, c’est à partir du mois d’octobre prochain que la vente de ces carnets de dix tickets cartonnés sera progressivement remplacée. L’idée ? Faire en sorte que les titres de transports dématérialisés prennent le pas sur les tickets en carton. Cela permettra de ne plus en retrouver par terre, de ne plus utiliser de papier / carton ou encore d’encre et donc, de limiter l’impact environnemental de ces outils bien pratiques.

Plusieurs solutions seront désormais possibles. L’usager, s’il ne prend que le métro, le RER, le tram ou le bus, pourra se tourner vers un pass « Navigo Easy ». Ce billet s’achète au prix de deux euros, sur une borne qui donne ensuite accès à un pass dématérialisé. Lors du premier achat, le prix sera le même qu’avant, à 16.90, mais lors des recharges, descendra à 14.90. Une seconde option consiste pour les voyageurs, à se tourner vers le pass « Navigo Liberté + » qui permet à l’usager de ne payer que les trajets effectués.

Pour autant, attention. Le ticket de métro parisien ne disparaît pas encore totalement. Il sera tout à fait possible de s’en acheter un classique, à l’unité. On imagine toutefois que, dans les mois, les années à venir, ces derniers vont peu à peu disparaître. Ainsi, pour se déplacer à Paris et dans toute la région francilienne, il faudra obligatoirement avoir son téléphone avec soi. Les lecteurs de tickets pourront également être remplacés par un lecteur / scanner plus neuf, qui scanne le code de votre téléphone ! Bref, il y a encore beaucoup de place pour l’innovation.