En Chine, le pouvoir en place vient d’imposer une limitation d’heures de gaming pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. Une limite fixée à 3 heures… Par semaine.

En Chine, une nouvelle loi vient de passer, forçant les enfants à ne plus pouvoir jouer aux jeux vidéos, plus de trois heures par semaine. Ce texte autorise les jeunes âégs de moins de 18 ans, de jouer aux jeux vidéos une heure par jour, entre 20 et 21h, les vendredis, les weekends et les jours fériés. Une information confirmée par l’agence de presse étatique Xinhua. Cette décision vise surtout à permettre aux jeunes d’avoir un mode de vie plus sain et donc, de préserver leur santé physique et mentale à court terme. On imagine aisément que cette vision des choses ne sera pas forcément partagée par les jeunes, sur le moment.

Cette décision, qui cible l’ensemble des consoles et outils technologiques, vient également frapper de plein fouet l’industrie du gaming. Une décision toutefois assumée. Un porte-parole du parti a rappelé que la jeunesse était le futur de la mère patrie et qu’il était du devoir du pouvoir en place, de mettre en avant les intérêts des futures générations en forçant quelque peu le destin. Dès 2019, le pays s’est ainsi attaqué à l’industrie du jeu vidéo, en autorisant, les jeunes à jouer trois heures par jour lors des vacances et une heure et demie le reste du temps. Aujourd’hui, l’exécutif souhaite donc serrer la vis. De nouvelles régulations pourraient même intervenir.

Pékin pointe depuis longtemps déjà l’impact de l’industrie des jeux vidéo sur la jeunesse et fait tout afin de protéger les plus jeunes. Historiquement, le pays a toujours voulu contrôler ce que la population voyait. Cela ne devrait donc pas s’arrêter si tôt. La CAC, l’administration chinoise de cybersurveillance envisage pour sa part de développer un outil permettant d’analyser la façon dont les entreprises issues des nouvelles technologies travaillent et utilisent leurs algorithmes, afin de proposer des services à leur clientèle. Une manière également de renforcer la question des données personnelles et de la sécurité de l’usager. Bref, le secteur du numérique chinois est en plein renouveau.