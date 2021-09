Rolex fait le buzz avec ses nouveaux cadrans

Prestigieuse marque d’horlogerie française, Rolex a toujours su séduire sa clientèle par ses designs à la pointe de l’originalité, de la tendance et de l’élégance. Une fois de plus, la marque de montres de luxe revient avec de nouveaux cadrans qui font le buzz.

La gravure au laser : nouveau procédé pour Rolex

En matière de montre, on parle très souvent de la conception, du design et de la précision de mouvement entre autres. Mais oublier le cadran est une erreur, car c’est en lui que réside la personnalité de la montre. Et cela, Rolex l’a bien compris. Ayant habitué ses utilisateurs à une évolution permanente de ses montres, elle marque un grand coup avec ses cadrans d’un autre genre.

Rolex a eu recours à une technologie de pointe, devenue tendance dans le secteur de l’horlogerie : la gravure au laser, afin de proposer des cadrans dans un style qui ne lui ressemblait pas jusqu’à maintenant.

La Rolex : signe de réussite

Dans de nombreux milieux, porter une Rolex au poignet est un signe de notoriété, de richesse et surtout de réussite. Certains utilisent d’ailleurs le nom de la marque (et parfois le modèle) pour dénommer leur montre.

Élégante, soignée et surtout robuste, la Rolex Explorer dégage un charisme qui lui est propre. Vendu à un prix compris entre 7500€ et 20 000€ en fonction du calibre et du modèle, ce petit bijou est l’une des dernières créations de la marque à la couronne. Il affiche un design des plus incroyables, avec son cadran en acier de haute qualité, polie avec soin afin qu’il conserve toute sa brillance.

Que nous prépare la marque pour l’avenir ?

Au vu de son penchant pour l’innovation, il est clair que Rolex prépare quelque chose d’important pour les années à venir. Après avoir proposé des cadrans innovants gravés au laser et sertis de météorites, la marque va très certainement entamer la prochaine année avec des nouveautés incroyables.

Si l’on suit la logique de la marque selon laquelle elle revoit ses anciens modèles en y adoptant les nouvelles technologies, il semble évident que le modèle Rolesor sera modernisé. Il pourrait être doté d’une lunette en céramique noire.

Tous les ans, les nouveautés chez Rolex déchainent les envies et les passions des adorateurs de la marque. Pour cette année, 2021, la marque propose de nouveaux cadrans gravés au laser. Pour les années à venir, on espère une modernisation de certains de ces modèles les plus emblématiques.