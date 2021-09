Une jeune femme ne trouve pas de job car « trop sexy » !

Amy Kupps, ancienne enseignante est désormais à la recherche d’un job qu’elle éprouve des difficultés à trouver, à cause de son apparence physique.

Être trop sexy, est-il un frein à l’emploi ? Pour certaines personnes, il semblerait que la réponse soit oui. En effet, Amy Kupps, 32 ans, a expliqué qu’elle était enseignante au sein d’une école pour la tranche d’âge 13-14 ans. Malheureusement, elle a été renvoyée après que sa direction ait découvert qu’elle disposait d‘un compte OnlyFans. Pour eux, il était inconcevable qu’une enseignante ait ce genre d’activité à côté. Depuis, elle affirme avoir énormément de mal à se trouver un nouveau job.

Selon elle, cela serait notamment dû à sa beauté un peu trop excessive. « Être si sexy est un véritable problème pour moi. Je suis devenue tellement sûre de moi que j’intimide absolument tout le monde ». Celle-ci prend pour exemple les quelques entretiens qu’elle a pu avoir avec certains managers, qui, au moment de la découvrir, ont eu énormément de mal à se concentrer. Certains lui ont signifié qu’elle n’était pas qualifiée pour le job mais qu’elle devrait se lancer dans le modelling, chose à laquelle elle pourrait exceller. Pour autant, pas question pour elle de tout lâcher pour se lancer dans OnlyFans. Selon elle, il lui faut avoir un véritable contrat, notamment pour des questions d’assurance santé. Aux USA, l’assurance santé est une véritable problématique.

En effet, seules les personnes disposant d’un véritable job en ont une et peuvent donc s’offrir des soins à moindre frais. Si elle se satisfait de savoir que son corps a un tel effet sur de nombreuses personnes, celle-ci semble toutefois découragée. En effet, elle affirme n’être jugée que par sa fine taille et sa poitrine alors qu’elle est finalement très intelligente. Fustigeant le regard et les préjugés que les gens peuvent avoir sur les hommes ou les femmes qui ont un physique plus « avantageux » que d’autre, Amy Kupps n’en démord pas et compte bien tout faire pour trouver, rapidement, un travail à la hauteur de ses ambitions.