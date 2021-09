OnlyFans annonce de gros changements !

OnlyFans souhaitait changer sa politique et bannir le contenu purement sexuel. Aujourd’hui, le géant recule, pour le plus grand plaisir des créateurs de contenu.

Finalement, OnlyFans recule. En effet, le géant du net a confirmé il y a quelques jours qu’elle allait supprimer et bannier l’ensemble des contenus jugés pornographiques. Connue pour permettre à des personnes de créer du contenu photos et du contenu vidéo, sexuellement explicites, la plateforme permettait à ces personnes de récupérer de l’argent contre des abonnements. Or, Tim Stokely, le fondateur du groupe, a estimé que les banques pourraient à termes, devenir frileuses. Celles-ci pourraient effectivement être forcées de ne pas collaborer avec OnlyFans, de peur de voir leur réputation être largement entâchée.

Rapidement, cette annonce a suscité le buzz. En effet, beaucoup de personnes qui ne vivent que grâce à OnlyFans ont eu peur de se retrouver sans la moindre ressource. Finalement, c’est via Twitter que le fondateur et président du groupe a tenu à calmer tout le monde. « Nous avons réuni les garanties nécessaires pour soutenir notre communauté diverse de créateurs et avons suspendu le changement de réglementation prévu pour le 1er octobre. Nous continuerons à offrir un hébergement à tous les créateurs ».

Fondé dès 2016, OnlyFans a du attendre quelques années avant de véritablement décoller, à la faveur par exemple d’une pandémie mondial eet d’un énorme confinement, qui a poussé des millions de personnes à devoir se tourner vers le web pour échanger, regarder, profiter. Aujourd’hui, plus de 150 millions de personnes utilisent régulièrement la plateforme, un chiffre multiplié par plus de 15 en l’espace de deux petites années. Sur ces 150 millions d’utilisateurs actifs, 1.5 millions s’amusent à créer du contenu. Ces 1.5 millions de personnes génèrent à elles seules, 5 milliards de dollars à l’année. Un marché plutôt juteux donc, qui devrait continuer à rapporter gros à l’entreprise mais également aux utilisateurs.