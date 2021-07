Quelle sont les bonnes pratiques à adopter lors d’un vol ?

Quelles sont les bonnes pratiques à adopter au cours d’un vol, qu’il soit long ou cours, afin de pleinement en profiter ?

Interrogé, un steward a dévoilé de nombreux secrets au sujet des vols. Il a notamment accepté de revenir sur les multiples façons de s’habiller au cours d’un voyage, même si cette question ne s’est peut-être jamais posée pour vous. C’est via TikTok que @Tommycimato est revenu sur plusieurs de ces points. Premièrement, les shorts sont proscrits et ce, pour une question d’hygiène. « Les avions sont comme des fenêtres. Vous ne savez jamais sur quoi vous risquez de tomber. C’est mieux pour vous de garder un pantalon car vous aurez moins de chances d’attraper des bactéries ». Vous l’aurez compris, pour des raisons sanitaires, mieux vaut bien s’habiller. Rien d’étonnant d’ailleurs, puisque dans les aéroports, des millions de personnes, de nationalités différentes, d’horizons différents viennent se mêler les unes aux autres, parfois après de très longs vols un peu fatiguant et usant.

Ce dernier a ensuite invité l’ensemble des individus à discuter avec le personnel de bord lorsque quelque chose ne va pas. « Ne soyez pas effrayé à l’idée de nous parler lorsque vous vous sentez malade. Si vous avez besoin de nourriture, d’eau ou d’un sac si vous êtes malade, n’hésitez pas à nous le faire savoir ». Le personnel de bord, lui, semble de plus en plus enclin à se tourner vers les réseaux sociaux afin de témoigner de son quotidien. Récemment c’est une autre jeune femme, Kat Kamalani qui a prodigué de précieux conseils, toujours sur la plateforme de réseaux sociaux, TikTok.

En effet, cette dernière a expliqué que pour faire plaisir à l’ensemble du personnel et pour profiter d’un super voyage, il n’y avait qu’une seule petite chose à faire : offrir une carte Starbucks de 5 dollars. Cela permettra au personnel de bord, dès son arrivée dans une ville – et ils en font énormément – de pouvoir se poser le temps de quelques instants autour d’un café. Souvent, avec le jet lag (décalage horaire) et les nombreuses heures passées au-dessus des nuages, ces derniers ont la tête un peu à l’envers. « En faisant ça, nous saurons où vous serez situé et nous saurons ce à quoi vous ressemblez. Vous pouvez être certain que votre vol se déroulera de la meilleure des manières ».