Dixie Fire : incroyable incendie en Californie

En Californie, le Dixie Fire est en train de ravager la côte Ouest. Tellement énorme, il dispose désormais de son propre climat.

En Californie, un incendie est actuellement en train de ravager le territoire. Selon les premières estimations, c’est l’équivalent de la ville de Chicago, en termes de superficie, qui a été totalement ravagé par les flammes. L’incendie serait même tellement volumineux, qu’il aurait créé son propre climat, rendant ainsi la mission des pompiers, plus que compliquée. Résultat, 5.400 personnes sont mobilisées jour et nuit pour contenir l’incendie qui, depuis la mi-juillet, ne fait que grossir. Chaleur et sécheresse alarmante, vents qui ne faiblissent pas, tout semble être réuni pour que la situation ne se calme pas d’ici les prochains jours, voire les prochaines semaines.

Baptisé le « Dixie Fire », cet incendie est hors normes. En effet, il a créé des nuages, appelés pyrocumulus, qui provoquent la foudre, des vents violents et qui favorisent par la même occasion le retour de l’incendie. « La journée de demain [mardi] pourrait être très difficile : si ces nuages sont assez hauts, ils ont le potentiel de produire des éclairs », a alerté Julia Ruthford, météorologue chargée de l’observation autour de ce brasier. La situation est tellement tendue que des secouristes ont été dépêchés depuis la Floride, pour venir aider les autorités sur place. Fort heureusement, l’incendie a lieu dans une zone plutôt reculée, qui n’inquiète (pour le moment) pas les autorités. Ce qui explique également pourquoi aucune maison n’a encore été détruite.

Mais le brasier se rapproche. Maggy Moak, résidente vivant à proximité, s’explique : « C’est très douloureux de le voir progresser sans relâche et se rapprocher de nos terres ». Les pompiers eux, font ce qu’ils peuvent. Aidés d’un train, ils tentent de contenir le feu depuis l’intérieur mais les braises peuvent s’envoler jusqu’à plus d’un kilomètre autour du foyer. L’origine du feu est incertaine. Selon les autorités, la chute d’un arbre sur des câbles électriques pourrait être la raison liée à ce drame. Un drame social, économique et écologique. En effet, les feux ont déjà ravagé plus de trois fois la surface des feux de 2020, la pire année de l’histoire à ce niveau-là.