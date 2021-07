Cet hôtel situé en Grèce est tout simplement magnifique !

Vous envisagez des vacances de luxe ? Plutôt que les Maldives, pourquoi ne pas se tourner vers la Grèce ?

S’il y a une bonne raison pour laquelle les Maldives sont si populaires, c’est proprablement à cause (où grâce) aux superbes paysages. Malheureusement, les tarifs assez élevés font que seules les personnes riches et célèbres ont souvent l’occasion de s’y rendre. Pour autant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter d’une escapade de luxe cet été. La raison ? Nous avons trouvé, pour vous, l’endroit rêvé au cœur de la Grâce. Alors, certes, ce ne sont peut-être pas tout à fait les huttes tropicales que vous avez l’habitude de voir sur Instagram… Vous savez, celle qui s’ouvrent sur l’Océan. À vrai dire, celles-ci ont été bâties sur l’Océan, vous ne pouvez donc pas être plus au milieu de l’eau. Pour autant le Stella Island Luxury Resort vous fera rêver tout en vous faisant économiser beaucoup d’argent. Un moindre mal en ces temps difficiles.

L’établissement, situé au cœur de la Grêce, est réservé aux adultes. Il offre à ses visiteurs et client, la possibilité de jouir d’un séjour plus que luxueux tout en ayant également le droit de surclasser votre chambre à n’importe quel moment, pour que celle-ci soit située au-dessus de l’eau et que vous puissiez nager physiquement jusqu’à elle (ou faire d’abord un boulet de canon chose le matin, même si de ce standing, nous ne vous le recommandons pas forcément). En plus de ça, l’hôtel dispose d’une piscine en extérieure de type lagon ainsi que d’un spa sur l’ensemble du complexe. Pour les amateurs de verres au bord de la piscine, il existe deux bars, un restaurant à la carte ansi qu’un grand buffer.

Du point de vue des chambres, ces dernières sont équipées d’une télévision à écran plat, d’un sèche-cheveux, de la climatisation, de peignoirs, d’un coffre-fort et de chaussons. Les visiteurs pourront également profiter du minibar, du service d’étage et de la cafetière/théière. Concernant les prix, on estime qu’une chambre coûte, en moyenne, 1500 euros la nuit. Un prix qui attire. De fait, les chambres sont rapidement prises. Il faudra donc prévoir quelque peu en avance pour ne pas vous faire avoir. Enfin, si vous êtes complètement vaccinés, vous devriez pouvoir jouir de l’hôtel assez vite et rentrer en France tout aussi rapidement en cas de besoin.