Une vidéo du Bigfoot fait sensation sur le net

Le Bigoot est-il bien réel ? Une nouvelle vidéo semble le prouver, mais quelle importance donner à ce genre d’images ?

Des images suffisantes pour relancer les longs et grands débats autour de l’existence du bigfoot et ses amis le yéti ou encore Nessi, le monstre du Loch Ness ? Dans tous les cas, cette récente vidéo ne laisse personne indifférent. Postée sur YouTube il y a quelques heures, la vidéo d’un bigfoot s’installant autour d’un lac, dans le Michigan, a entraîné plus de 162.000 vues en l’espace de quelques instants. Nous pouvons voir l’animal, qui semble porter quelque chose (oui, mais quoi?) s’approcher de la rivière. Interrogé sur la véracité des images, Kyle Shaw, inspecteur pour la Rocky Mountain Sasquatch Organization (RSMO) a semblé plutôt désabusé. Pour lui, il est tout simplement impossible de dire s’il s’agit d’images véritables ou si tout cela n’est qu’une simple mise en scène. Seule certitude, la qualité des images, qui ne sont pas forcément des plus adaptées à l’ère moderne. La vidéo a été filmée en 880×656, ce qui la rend assez difficile à lire.

« Mais malheureusement, c’est tout ce que nous avons. Vous serez donc vous-même je juge de ce que vous êtes en train de regarder ». Cela ne nous avance pas forcément, vous l’aurez remarqué. Mais les quelques détails qu’il donne un peu plus loin pourraient vous aider à prendre votre décision. « Une grande partie de ce qui se passe là-dedans me dit que c’est quelque chose qui se déplace dans la rivière, pousse un sillage, et il semble porter un bébé. La tête du bébé est derrière la mère ou le père. Elle doit être allongée sur l’épaule gauche et un peu dans le dos, mais vous pouvez voir le torse, la jambe et le pied du bébé. Tout simplement incroyable. »

Malheureusement pour lui, beaucoup d’internautes ont tiré à boulets rouges sur ces images. Pour certains, il s’agit seulement d’un homme parti à la pêche, qui porte une moustiquaire autour de la tête. Pour d’autres, il est incompréhensible que la vidéo soit aussi courte. En effet, si vous étiez amené à voir un Bigfoot, vous passeriez probablement plus que quelques secondes à le filmer. Un point partagé par un dernier internaute pour qui la vidéo était probablement plus longue mais qu’elle a été coupée au moment où tout cela était compliqué pour l’utilisateur de se rendre compte de quoique ce soit. D’autres enfin, préfèrent y croire, corps et âme.