Covid-19 : les nouvelles annonces d’Emmanuel Macron

Face aux risques de quatrième vague, le gouvernement français a décidé de réagir. De nouvelles annonces ont été effectuées hier soir.

Face aux risques de quatrième vague de covid-19, en France, le gouvernement a pris la décision de serrer la vis. Résultat, hier soir, Emmanuel Macron prenait la parole au cours d’un discours d’une trentaine de minutes environ. L’occasion pour lui de remettre les pendules à l’heure et de rappeler à l’ordre celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. En effet, il a dévoilé un calendrier progressif, de plusieurs étapes, au cours duquel le pass sanitaire sera obligatoire un peu partout et surtout, au cours duquel, les tests PCR ne seront finalement plus remboursés. Le résultat a été immédiat. Au cours de son allocution et quelques minutes après, ce sont plus de 17.000 rendez-vous qui ont été pris, par minute.

Dans certaines régions, cela s’avère nécessaire. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, le taux d’incidence a pris 600% en l’espace d’une semaine, à 103 contaminations pour 100.000 habitants, contre 35 en moyenne sur le reste du territoire. Interrogée à ce sujet, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a expliqué qu’un « plan d’action » avait été déployé à au niveau départemental, « suite à l’augmentation très importante des cas de contamination par le variant Delta, dans ce territoire, qui représente 80 % d’augmentation en une semaine ».

À cela, s’ajoutent les nouvelles mesures gouvernementales, avec l’obligation vaccinale des soignants qui, s’ils refusent de se faire piquer, ne seront pas payés. Le pass sanitaire, lui, va être élargi aux restaurants, aux terrasses ainsi qu’à tous les lieux clos comme les centres commerciaux. Bien entendu, certaines modalités restent à définir. Les tests PCR eux, ne seront plus remboursés et ce, dès le mois d’octobre. Une loi sera votée en ce sens dans les jours à venir. En effet, le 19 juillet prochain, celle-ci sera présentée au Parlement et sera votée. Un second volet sera intégré, celui de l’extension du pass sanitaire. L’ensemble sera effectif assez rapidement.