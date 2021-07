Satan humain : il s’explique sur sa transformation

Un homme a décidé de tout faire pour ressembler le plus possible à l’image de Satan. Il s’explique sur ses multiples transformations.

Au Brésil, un homme a décidé d’entamer une incroyable transformation afin de ressembler à « Satan ». En effet, Michel Faro do Prado n’a pas hésité à couper son nez ou ses doigts et à se tatouer de la tête aux pieds, pour parfaire son look. Connu sous le nom de « Diabao Praddo » sur les réseaux sociaux, il est suivi par plus de 60.000 personnes sur instagram. L’occasion pour lui de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à changer son apparence et d’expliquer à ses fans et followers, comment il en est arrivé à vouloir faire ça.

Bien évidemment, Michel n’a pas toujours été comme ça. Tatoueur durant une vingtaine d’années, il a tout changé après avoir rencontré sa femme, Carol qui elle, est plutôt spécialisée dans la modification du corps. Les deux ont assemblé leurs compétences pour travailler sur Michel. Il s’est tatoué le corps, étant spécialisé dans le tatouage qu’il appelle brutal, noir. Résistant à la douleur, ce qui est plutôt bien dans son cas, il s’est donc ouvert à l’idée de devenir une œuvre d’art. « Je n’ai pas l’impression que quoique ce soit soit douloureux. Je souffre après, mais au moment des transformations, tout va bien ».

Récemment, il a dévoilé de nouveaux travaux. Il s’est installé des boucles en argent avec des tiges qui ressortent des deux côtés de sa bouche. Il a également décidé de s’amputer d’un doigt. On le voit d’ailleurs s’en amuser sur les réseaux sociaux. Avant ça, Michel a retiré son nez. Il n’était que la troisième personne au monde à l’avoir fait. Il s’est également implanté des cornes des deux côtés de sa tête ainsi que d’autres implants au niveau du front, pour lui donner un air menaçant, en totale corrélation et adéquation avec ses envies et son look.