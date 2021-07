Un homme meurt au moment même de son mariage

En Écosse, un homme est décédé des suites d’une longue maladie, au moment même de son mariage. Un drame terrible pour la famille.

Drame en Écosse ou un homme âgé de 57 ans est décédé quelques instants seulement avant que son mariage ne soit officiellement prononcé. En effet, alors qu’il devait se dire oui avec son épouse, Alyson Wynn, 38 ans, était en train de dire oui à son mari, Paul Wynn, lorsque ce dernier est décédé des suites d’une maladie foudroyante. Touché par un cancer du pancréas, ce dernier est parti alors qu’il se trouvait face à sa femme, toute vêtue de blanc. Un véritable drame pour toute la communauté du village de Saltcoats, pour la famille du défunt, ses proches et bien évidemment sa femme et ses enfants, au nombre de 11.

Tout débute lorsque la mariée, Alyson Wynn, fait son entrée dans la salle de mariage. Elle se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. En effet, son compagnon est hagard, avachi sur une chaise. Elle tente alors de lui parler, de le toucher mais il ne réagit malheureusement pas. Rapidement, Alyson comprend ce qui est en train de se passer. Les secours sont appelés et débarquent en vitesse. Ils tentent un massage cardiaque, utilisent le défibrillateur mais rien n’y fait, Paul ne revient pas à lui. Son décès est constaté quelques minutes plus tard.

Une drame, quand on sait qu’une dizaine de minutes auparavant, Paul semblait être capable de tenir. Bien que fatigué, il était aidé par ses amis, il avait le sourire et ce, malgré la maladie. Une maladie dont il a appris l’existence, 8 jours auparavant. En effet, après avoir perdu énormément de poids et avoir remarqué des saignements au niveau du nombril, il a pris la décision de consulter. Résultat, les médecins lui expliquent qu’il ne lui reste que 2 mois à vivre, au maximum. La date du mariage est donc avancée pour permettre au couple de vivre leurs derniers instants heureux. La vie en aura toutefois décidé autrement.