Euro 2020 : la mère d’un joueur clash depuis les tribunes

Véronique Rabiot, la mère d’Adrien Rabiot, s’en est violemment prise à plusieurs familles de joueurs à la suite de l’élimination des Bleus.

Alors que la France s’est piteusement faite sortir de son huitième de finale de l’Euro 2020 (ou 2021, en fonction de là ou vous vous situez), voilà que l’on apprend que la mère d’un joueur aurait hurlé au scandale dans les tribunes. En effet, Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain Adrien Rabiot reconverti pour l’occasion en arrière gauche, aurait invectivé le clan Pogba après que Paul, l’un des seuls à surnager, ait perdu la balle ayant amené au 3 – 3. Pire encore, celle-ci aurait également pris à partie la famille Mbappé, en réclamant auprès du buteur francilien, de lui demander d’être moins arrogant. Une preuve que cette coupe d’Europe aura été un fiasco monumental, aussi bien sur qu’en dehors des terrains.

Des prises de becs multiples, qui auraient duré une bonne vingtaine de minutes à en croire les premiers témoignages. De quoi choquer tout le monde, alors que l’équipe venait tout juste de se faire éliminer. On imagine effectivement que le clan Mbappé ainsi que le clan Pogba et probablement deux ou trois autres personnes autour d’elle ont eu les oreilles qui sifflent et ce, à un moment qui n’était pas forcément le plus adapté. Malheureusement pour Adrien Rabiot, ce n’est pas la première fois que sa mère le met dans une position délicate, elle qui est également son agent.

En effet, Rabiot a plusieurs fois été pointé du doigt pour son comportement jugé à la limite. Au PSG tout d’abord, où il a refusé de prolonger parce qu’il ne jouait pas à son poste de prédilection. En équipe de France ensuite, lorsqu’il a envoyé une lettre à Didier Deschamps pour se retirer de la liste des joueurs réservistes de la Coupe du Monde, à la surprise générale. Cela lui avait valu de très nombreuses critiques, notamment de la part du sélectionneur, qui s’était toutefois décidé à le reprendre pour cet Euro 2020 – 2021 avant que sa mère ne vienne finalement tout gâcher.