Lupin sur Netflix : un succès international

La série française a fait son grand comeback sur Netflix ! Après les nombreux échecs de la plateforme américaine en ce qui concerne ses créations dans l’hexagone, une série a réussi un exploit encore jamais observé : faire grimper une série française sur le podium de Netflix aux États-Unis !

Et ce n’est pas étonnant, car Lupin réunit tout ce que le public américain apprécie : une intrigue à suspense, un décor parisien mis en valeur par une photographie douce et glamour, et des acteurs charismatiques. Tous les ingrédients sont là pour séduire un public à l’international !

Bien entendu, la série a également connu un certain succès en France, en tablant notamment sur la saga de livres à succès, Arsène Lupin, un classique de la littérature de genre. Ce personnage du gentleman cambrioleur fait désormais partie de notre imaginaire culturel et il est particulièrement intéressant de voir l’engouement se recréer autour de ce héros espiègle mais terriblement attachant.

Netflix a décidé de miser sur ses séries originales pour se démarquer de ses concurrents. Avec Lupin, on peut affirmer qu’elle a réussi son pari. Retour sur une série pas comme les autres.

Un brillant Omar Sy en tête d’affiche

L’acteur de Trappes, longtemps classé en tête des personnalités préférées des Français, a su se hisser ces dernières années comme l’un des artistes les plus talentueux du 7e art. Après un succès fulgurant en France, notamment grâce au film Intouchables, qui avait réuni des millions de personnes dans les salles obscures, Omar Sy avait décidé de s’exporter à l’international. Parti donc aux États-Unis, il a tourné dans quelques blockbusters comme X-Men ou encore Jurassic World et a su conquérir le public américain. Son retour sur la scène artistique française vient donc amener un nouvel air de fraîcheur, surtout dans l’univers des séries francophones !

Qui de mieux pour incarner le fameux personnage de Maurice Leblanc que cet acteur au capital sympathie hors du commun ? Car ce héros un peu fripon mais très charmant nécessitait une personnalité particulière pour lui rendre hommage à l’écran.

Le personnage de Lupin dans la série est donc nettement inspiré de celui qui a fait vibrer tant de lecteurs dans les romans. En effet, Omar Sy interprète le rôle d’Assane Diop, voleur aux mille talents, sorte de Robin des bois moderne qui ne s’en prend qu’à de riches héritiers véreux et corrompus.

Avec une stratégie irréprochable digne des plus grands joueurs de poker, Lupin semble sans arrêt anticiper les actions de son adversaire Pellegrini, grand méchant de la série. La performance d’acteur est certes particulièrement réussie mais la série doit également son succès au rythme endiablé du scénario, particulièrement efficace.

Un britannique aux manoeuvres

C’est le showrunner George Kay qui a créé la série. Le scénariste britannique a déclaré vouloir dépeindre la France en s’éloignant de la vision “carte postale” que les étrangers en ont. C’est un véritable hommage qu’il a rendu dans cette série à travers ce personnage emblématique de la littérature française.

Et c’est là également l’un des ingrédients principaux d’une recette réussie : en effet, les scénarios français souffrent souvent d’une lenteur dans les plans, d’une longueur des dialogues ou d’un manque de rythme. La série réussit donc à contourner ces lourdeurs habituelles en offrant un spectacle très haletant, bourré de suspense et qui ne souffre d’aucune perte de cadence ! Le talent des britanniques mis au service d’un classique de la littérature française résulte en une série réussie, plaisant à des publics différents et internationaux.

Vers une 3e saison ?

La série avait sorti 5 épisodes d’environ 40 minutes le 8 janvier 2021. En réalité, ce n’était que la première partie de la saison 1, que les producteurs avaient décidé de séparer en deux saisons distinctes. La suite est donc sortie le 11 juin dernier, faisant de nouveau atterrir la série dans le top 10 de nombreux pays. Cependant, la fin du dernier épisode annonce déjà une saison 3 pour les aventures de Lupin. Et étant donné le succès de la série, il ne fait aucun doute que tous les fans l’attendent avec impatience, pour une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Qui sera la prochaine cible d’Assane Diop ? On espère en connaître la réponse très bientôt !