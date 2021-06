Un homme perd 108 kilos et raconte son histoire !

Aux USA, un homme en dépression a réussi à se reprendre en main et perdre 108 kilos. Son histoire a suscité l’admiration sur les réseaux sociaux.

Une inspiration pour beaucoup. En effet, un homme a récemment posté une photo de lui même, au format avant – après. Tout commence en 2018, à la suite d’une rupture. Souffrant d’une dépression, il prend énormément de poids, allant jusqu’à atteindre les 229 kilos. Il réussit finalement à se prendre en main, grâce aux conseils et à l’attitude de deux de ses amis, Daniel et David. Finalement, Stephen Vysocky se rend à la salle de sport et entame un véritable programme pour perdre du poids. Finalement, après plusieurs mois de travail acharné, il réussit l’exploit de perdre pas moins de 108 kilos !

« Tout a débuté à la suite de ma rupture. Je prenais beaucoup de poids et je ne voulais pas sortir de mon appartement. J’avais pas mal de conversations avec mon colocataire Daniel et mon meilleur ami, David, sur le fait que j’étais vraiment triste. Triste de ne pas pouvoir aller là où je voulais parce que j’avais l’impression que tout le monde me regardait, me voyait comme un monstre ». Ses amis l’ont alors motivé afin de se rendre à la salle. S’il s’est tout d’abord senti comme étant un étranger, au point de rester dans sa voiture à se demander s’il était raisonnable de faire tout cela.

En trois ans, Stephen a perdu plus de 108 kilos et pèse désormais près de 120. S’il a reconnu les bienfaits naturels du sport et du fait que cela l’aide à mieux se sentir, il reconnaît que le principal bénéfice n’est autre que la confiance en soi. « Je ne vois plus les gens me regarder comme j’étais avant. Ils me jugent sur ma personnalité plus que sur mon poids ». Aujourd’hui, il souhaite profiter de sa situation physique pour profiter comme jamais il n’a pu le faire jusque-là, en se rendant par exemple dans de nombreux parcs d’attractions. Sur les réseaux sociaux, l’histoire elle, a suscité l’admiration d’une quantité phénoménal d’internautes !