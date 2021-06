Netflix annonce une émission dating improbable

Netflix annonce une toute nouvelle émission basée sur le dating : Sexy Beasts. Un concept insolite et innovant, qui ne manquera pas de faire le buzz.

Ce nouveau show Netflix ne manquera pas de susciter le buzz et l’intérêt. En effet, le géant américain a confirmé qu’un nouveau programme dating allait bientôt voir le jour. Intitulé « Sexy Beasts », il mettra en scène des célibataires, hommes et femmes. Pour autant, plutôt que de se juger sur le physique, les deux interrogés, qui seront face à face, porteront un masque… Mais pas n’importe lequel. Ils seront tous grimés en monstre ! Une sorte de mélange entre The Masked Singer, ou les chanteurs connus et autres célébrités sont cachés sous d’improbables costumes et l’émission Love is Blind, une expérimentation sociale signée Netflix.

En d’autres termes, Sexy Beasts sera une émission franchement étrange. Selon certaines informations, ce sont d’ailleurs deux saisons qui ont d’ores et déjà été commandées. Parmi les masques déjà connus, nous retrouvons celui du dauphin ou encore du pandas. Mais d’autres feront véritablement flipper. Pour en découvrir davantage, nous vous conseillons d’ailleurs de vous jeter sur la bande-annonce qui tease le show, à la perfection. Les couples eux, sont envoyés au bowling ou au restaurant. D’autres se sont même retrouvés au cœur d’un parc d’attraction. L’émission est attendue pour le 21 juillet prochain.

Les internautes, eux, sont enchantés. Sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, beaucoup ont estimé qu’il s’agissait là d’une formidable idée. Pour certains, il s’agit bien entendu d’une émission quelque peu « ridicule » mais qui ne devrait pas manquer de marquer l’histoire du groupe. Pour autant, certains craignent que les personnes choisies respectent les codes beauté actuels. De fait, uniquement des personnes belles et attirantes seront choisies au contraire de personnes plus classiques. Pour autant, la grande majorité est unanime, il s’agira d’un franc succès.