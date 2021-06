Une nouvelle tendance improbable émerge sur les réseaux, celle de la double-moustache. Certaines personnes ne reculent devant absolument rien !

Une nouvelle tendance assez improbable. On le sait, le net nous réserve parfois de nombreuses surprises. Les challenges se multiplient, sur Instagram ou TikTok plus récemment, ou poster des vidéos se fait en l’espace de quelques secondes. Ce genre de challenge attire de nombreuses personnes, qui souhaitent s’amuser et elles aussi faire part de leur talent. Mais ici, c’est autour d’un challenge masculin que nous allons nous concentrer. En effet, depuis quelque temps, les hommes s’amusent à faire des « doubles moustaches ». Bien entendu, celles-ci se matérialisent de façons différentes en fonction des envies ou des possibilités. Dans tous les cas, la seconde moustache est sous la lèvre inférieure.

Dans tous les cas, cette tendance est assez étrange et répulsive. On ne sait d’ailleurs pas si nous devrions encourager de telles pratiques, même si celles-ci ne font de mal à personne. Il faut dire que la double-moustache peut être pratiquée à des degrés variables d’efforts. Certaines personnes vont accentuer l’aspect bouclé quand d’autres vont plutôt opter pour des poses franchement improbables, plus « dures ». Enfin, certains vont faire dans l’extravagance et proposer des moustaches franchement improbables, à se demander comment ils ont eu l’idée d’aller en ce sens et de nous sortir ce genre de chose.

Mais d’où vient cette mode ? En septembre 2019, le joueur de baseball Mike Fiers décide de surprendre son monde en se taillant une barbe là encore, insolite. L’image a vite fait le tour du monde. Le look est devenu viral et de nombreuses personnes ont décidé de reprendre cette idée avant de la retravailler afin de proposer quelque chose de plus personnel. Depuis, la situation s’est tout de même bien calmée. Mais les réseaux sociaux, parfois surprenants, ont fait revenir cette mode. Depuis, de nombreux hommes s’amusent (même le temps de quelques secondes) et dévoilent des look tous plus terribles les uns que les autres.