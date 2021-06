AirBnb : comment voyager un an gratuitement ?

Vous souhaitez voyager pendant un an, gratuitement ? AirBnb a la solution. Découvrez donc comment faire pour être l’heureux élu !

On le sait, avec le covid-19, le monde du tourisme a été à l’arrêt. Il faut dire qu’aucun pays n’acceptait de touristes sur son sol. Résultat, il était relativement compliqué de trouver un endroit dans lequel se rendre afin de profiter. Heureusement, la situation s’améliore très nettement en France, laissant ainsi entrevoir l’espoir d’une sortie de crise durable et définitive et donc, le retour de l’avion, le retour du voyage à l’autre bout du monde. Afin de surfer sur la vague, AirBnb a confirmé qu’un grand jeu concours sera organisé dans les jours à venir. Tiré au sort, le vainqueur pourra voyager gratuitement pendant une année et donc, faire le tour du monde.

Le jeu concours, intitulé « Partout chez vous », pourrait permettre à pas moins de 12 heureux gagnants, de partir à l’autre bout de la planète, entre ce mois de juillet et juillet 2022. Selon les informations du groupe, vous aurez droit aux logements gratuits, présents sur le site mais plus que ça, AirBnb paiera vos billets d’avion, de train ou aussi de bateau. En gros, vous n’aurez absolument rien à faire. Un bon plan qui a le mérite d’être partagé. Pour y participer ? Rien de plus simple. En effet, il suffit d’avoir 18 ans ou plus, avoir un passeport valide jusqu’en 2023 (février), parler anglais et résider dans l’un des 30 pays concernés, dont la France fait partie.

« Que vous cherchiez à participer à des réunions Zoom près de la plage, emmener votre famille dans une incroyable virée sur les routes ou aussi apprendre une nouvelle langue dans l’une de vos villes préférées, ce programme est fait pour vous. » explique le site qui affirme que tout le monde est le bienvenu. « Les profils recherchés sont multiples (télétravailleurs, artistes, parents dont les enfants ont quitté le nid, jeunes familles, voyageurs de proximité ou aussi nomades numériques, étudiants etc..). ». Bref, on signe où ?