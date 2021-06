SDF et acteur, oui c’est bien possible !

Du côté de New York, un homme SDF est devenu une véritable star de cinéma après être apparu dans plusieurs dizaines de films. Une histoire rocambolesque.

SDF et acteur, est-ce possible ? La réponse est oui. En effet, un homme connu sous le nom de « radioman » est sans domicile fixe et est apparu à de multiples reprises dans des films dont les scènes ont été tournées à New York. Craig Castaldo, de son vrai nom, est ainsi passé dans 30 Rock, la trilogie Jason Bourne, Shutter Island, Godzilla ou encore La Vie Secrète de Walter Mitty. Toute une série de films donc, qui font de lui une star… Où presque.

Malheureusement, l’individu n’a jamais reçu la gloire qu’il mérite pour son passif et son CV long comme le bras. Il a cependant amusé la galerie en effectuant des imitations de certaines stars,comme Tom Hanks ainsi que George Clooney ou encore Whoopi Goldberg qui l’a tellement apprécié qu’elle a décidé de l’emmener avec elle aux Oscars, lorsqu’elle en était la présentatrice. Des stars qui ont d’ailleurs tenu à lui rendre hommage. Pour Tom Hanks, cet homme n’est autre qu’une véritable institution culturelle. George Clooney ajoutera plus tard qu’un acteur tournant à New York savait forcément qui était Radioman.

Lui-même interrogé, « l’acteur » affirme ne jamais avoir fait exprès de débuter dans le cinéma. Il n’en fait d’ailleurs pas son métier. Tout a débuté lorsqu’il buvait et qu’il est apparu une première fois dans un film de Bruce Willis, film qu’il moquera d’ailleurs. Depuis, il a réussi à se faire une petite place et a souvent sa chance dans de très nombreux caméo. Aujourd’hui, un documentaire a été réalisé sur lui, afin de raconter son incroyable histoire et montrer pourquoi il agit ainsi. Son petit plaisir ? La nourriture gratuite qu’il obtient à chaque fois qu’il se retrouve sur un set de film, en tournage. Un scénario digne d’Hollywood, que seuls les américains sont en mesure de nous offrir.