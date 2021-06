Jean-Luc Mélenchon : visé par une vidéo de Papacito

Le YouTubeur Papacito a suscité l’émoi et l’indignation en dévoilant une vidéo dans laquelle il explique comment tuer un électeur d’extrême-gauche.

Une vidéo qui a suscité l’émoi. En effet, le YouTubeur Papacito a récemment fait parler de lui en dévoilant sur YouTube, une vidéo qu’il a lui-même affirmé être « glissante, fascisante et tendancieuse ». Il n’avait pas tort ! Sur les images diffusées, nous pouvons voir ce défenseur des idées d’extrême droite, en fait tester un mannequin qu’il affirme être de gauche. Il a ajouté qu’il voulait tout simplement vérifier si, oui ou non, ce « gauchitste est pare-balles ». Une vidéo dans laquelle est mise en scène la mise à mort d’un électeur d’extrême gauche. Une vidéo tournée en collaboration avec Code Rheino, une autre figure de l’extrême droite sur le net. Bien entendu, les images ont enfreint les règles d’utilisation de YouTube en ce qui concerne la haine. Une vidéo effacée par le réseau social.

Toutefois, les images ont été revues à hauteur de 110.000 fois environ. De plus petits comptes ont également partagé ces images. « On va voir si le matériel de base d’un électeur de Jean Luc Mélenchon est efficace contre une attaque terroriste », a-t-il expliqué au début de sa vidéo. Son ami Code Rheino lui, ajoute, « On a reconstitué un gauchiste et on va le tester avec du 12 ». L’attaque débute et la tête du mannequin explose. « On peut voir que si on est pas bien préparé, ça peut être incapacitant de prendre 6 balles de chevro […]. Notre expérience montre qu’il vaut mieux se préparer pour éviter que ça finisse… sans tête ! Si vous voulez la tolérance, c’est très très bien, il en faut dans le monde, mais la tolérance, c’est toujours bien de la faire appliquer avec un flingue en plus ».

Forcément, cela n’a pas du tout plu à Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France Insoumise, dans le dur depuis son violent dérapage au sujet d’un possible attentat en France lors du second tour des élections présidentielles, n’a pas manqué de rebondir sur ces images. Il a fustigé les images choquantes de Papacito. Robert Ménard lui, a estimé que le YouTubeur était subitement devenu « l’idiot utile de ceux qui veulent maintenir le pouvoir en place ». Dans tous les cas, ces images ont été dénoncées par l’ensemble des partis politiques. Le YouTubeur lui, n’a pas encore réagi à l’ensemble de ces critiques. Il pourrait toutefois prendre la parole dans les jours à venir, sur ses réseaux sociaux.