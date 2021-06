Logan Paul vs Mayweather : le match, moqué sur le net !

Hier soir, avait lieu le match très attendu opposant Logan Paul à Floyd Mayweather. Résultat ? Beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux, Twitter en tête !

Un match de boxe attendu par toute une communauté. Finalement, Logan Paul tiendra bien ses 8 rounds contre l’immense Floyd « Money » Mayweather mais deviendra la risée des réseaux sociaux. En effet, les deux hommes se sont rencontrés à l’occasion d’un improbable match, organisé du côté de Miami, dans la nuit de dimanche à lundi. gé de 44 ans, le second est connu pour sa terrible défense, ce qui lui a permis d’éviter de nombreuses défaites et surtout, de faire très mal à ses adversaires, épuisés de ne pas pouvoir le toucher. Ils sont d’ailleurs très nombreux à s’y être cassé les dents. Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao et tant d’autres… Mais qu’en est-il de Paul Logan ? Le jeune homme de 26 ans a lui aussi eu beaucoup de difficultés à toucher son adversaire. 28 de ses 217 tentatives ont fait mouche, soit un triste 13%.

De son côté, Mayweather l’a touché à 43 reprises sur 107, soit un total de 40%. Pour autant, le YouTubeur, qui est monté sur le ring avec une carte pokémon, aura réussi à tenir la cadence et les huit rounds imposés. Mayweather a d’ailleurs reconnu que son adversaire était meilleur que ce à quoi il s’attendait et surtout, qu’il a pris beaucoup de plaisir lors de ce combat. Logan Paul lui, a également rendu hommage à la légende Mayweather, affirmant être heureux d’avoir réussi à s’en sortir. Pour autant, le jeune homme a été vivement critiqué et moqué sur les réseaux sociaux pour son attitude sur le ring.

En effet, Logan a passé beaucoup de temps à « enlacer » Mayweather. Sur les réseaux sociaux, nombreuses ont été les réactions à ce sujet. En effet, certains, sur Twitter, ont affirmé qu’ils rêvaient de voir quelqu’un aussi « amoureux » que Logan pour Mayweather. « Mayweather a eu plus de câlins en 8 rounds que moi en une année » s’amuse un autre internaute. De quoi laisser entrevoir une revanche ? Pour Mayweather, difficile de savoir, lui qui est sorti de sa retraite à de multiples reprises, que ce soit pour des matchs officiels, notamment contre Conor McGregor ou de matchs exhibitions, comme au Japon ou ici, contre Logan Paul. Pour ce dernier, cela pourrait être le début d’une nouvelle carrière.