Chernobyl : la série événement colle-t-elle à la réalité ?

La série événement Chernobyl, diffusée sur M6, colle-t-elle réellement à la réalité ? Beaucoup de téléspectateurs se posent la question.

Diffusée pour la toute première fois en 2019, Tchernobyl, série historique, a rapidement suscité le buzz. Il faut dire que le show est d’un réalisme glaçant. En effet, les images collent incroyablement bien à la réalité. Pour autant, l’ensemble des images dévoilées sont-elles imaginées ? Pour certaines, oui. Pour la grande majorité, la réponse est non. La reconstitution est assez fidèle. Craig Mazin, le créateur du show, mettait d’ailleurs un point d’honneur à ce que les scènes, les dialogues et les images collent au mieux à la réalité historique. Bien entendu, le show a également été quelque peu romancé, pour les bienfaits de la télévision américaine.

Pour aller dans le sens de la véracité historique, l’équipe s’est en fait inspirée du livre La Supplication de Svetlana Alexievitch (1999). Un livre choc, témoignage, qui a recueilli de nombreux témoignages d’époque, permettant ainsi d’y voir bien plus clair. D’ailleurs, nombreux ont été les médias, experts et journalistes à louer la reconstitution fidèle. Du côté russe en revanche, on semble être moins d’accord. En effet, pour le Kremlin, la série est tout simplement « caricaturale ». D’autres, comme Michael Shellenberger, un écologiste pro-nucléaire, la série aurait fait dans le sensationnalisme.

Plusieurs petites scènes auraient également été un peu retravaillées, revues, afin de donner un aspect plus époustouflant à la série. La scène du pont de la mort, le crash de l’hélicoptère ou encore le sacrifice de trois ouvriers qui finalement ne se seraient jamais portés volontaires figurent sur la liste. Dernier point de critique, la série ne montre pas comment le monde s’est organisé. Le rôle de certaines nations aurait été considérablement minimisé. Reste que malgré tout, la série jouit d’une excellente critique et est perçue comme étant une série soigneusement préparée, travaillée et filmée, pour donner aux téléspectateurs, un aperçu des scènes, des faits, encore jamais eu ou offert auparavant.