Islande, Alpes, Alaska : disparition en chaine des glaciers

En Islande, dans les Alpes et en Alaska, la vitesse de fonte des glace s’accélère grandement. Le prochain rapport du GIEC tire la sonnette d’alarme.

Les scientifiques tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. En effet selon eux, les glaciers d’Islande pourraient avoir totalement disparu d’ici… 2200. À ce jour, il n’en reste d’ailleurs que 400. Ces derniers voient d’ailleurs leur surface considérablement se réduire, avec 7% en moyenne de perte de la superficie totale à l’année. Depuis 2000, ces glaciers auraient perdu, en tout et pour tout, 750km2 de surface, pour un total de 10.400km2 en 2019. Un véritable désastre pour le pays et la nature. Pire encore, selon la revue spécialisée Jökull (« Glacier » en islandais), les glaciers ont perdu, depuis 1890 près de 18% de leur superficie, dont la moitié depuis 2000 uniquement. Glaciologues, géologues et géophysiciens islandais semblent dépassés par les événements.

Pour imager le tout, le retrait constaté des glaciers en l’espace de 20 ans, représente la quasi-totalité de la superficie de l’Hofsjökull (810 km2), troisième plus grande calotte glaciaire de l’île nord-atlantique. « Les variations de la superficie des glaciers en Islande depuis les années 1890 montrent une réponse claire aux variations climatiques », expliquent les chercheurs ayant mené à bien cette étude. On se souvient d’ailleurs qu’en 2014, l’Islande a confirmé la disparition pure et simple de l’un de ses quelques glaciers, l’Ok. Le réchauffement climatique était alors responsable de cette triste nouvelle.

Ce lundi, la publication des recherches s’inscrit en fait dans le cadre du grand rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies. La publication finale elle, est attendue pour 2022 et permettra de définir les nouvelles étapes à mettre en place afin de favoriser la lutte contre le réchauffement climatique. Les glaciers de l’Alaska et des Alpes figurent eux aussi sur la liste de ceux qui ont fondu le plus rapidement. 267 milliards de tonnes de glace, par an, ont été perdues entre 2000 et 2019.