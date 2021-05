Harry Potter : quelques secrets toujours bien gardés

La saga Harry Potter a été plébiscité. Pour autant quelques secrets restent toujours bien gardés. Lesquels ? Étudions la question !

La saga Harry Potter terminée depuis un bon et long moment, aujourd’hui, les fans tentent toutefois d’en apprendre davantage au sujet de quelques secrets bien gardés. En effet, beaucoup se posent des questions « essentielles » au sujet de la saga et notamment de la fameuse baguette de sureau. Pourquoi Harry Potter, ne l’a-t-il pas réutilisé ? Pour rappel, celle-ci faisait partie des horcruxes et se voulait l’arme magique la plus puissante, la plus destructrice du monde des sorciers… Une arme que notre héros favori ne l’a jamais réutilisé, et ce, au grand désespoir de très nombreux fans qui auraient aimé en apprendre un peu plus sur ses pouvoirs avant de la voir disparaître à tout jamais. Une question à laquelle est venue se greffer l’interrogation suivante : pourquoi la cabane de Hagrid a-t-elle changé de place ?

On sait qu’au début de la saga, dans les deux premiers films, celle-ci se trouve à la lisière de la forêt interdite. Dans le troisième volet, Le Prisonnier d’Azkaban, la maisonnette se trouve finalement bien plus loin. Un problème de raccord ? Autre question à laquelle personne n’a jamais été en mesure d’apporter une réponse : la vue de Harry Potter. En effet, on sait que tout au long du show, ce dernier a des lunettes sur la tête qui finissent toujours par se casser avant d’être réparées. Mais pour les yeux ? Plutôt qu’une opération de la cataracte, pourquoi Madame Pomfresh n’a-t-elle tout simplement pas utilisé un peu de sa magie ?

Enfin, dernier point essentiel, comme les horcruxes ont-ils été fabriqués ? Un point véritablement important puisque ces derniers sont le centre même des deux – trois derniers épisodes. Même J.K. Rowling est restée relativement discrète sur le sujet, se contentant d’affirmer que peu importe son explication, sa réponse, les fans auront toujours d’incroyables théories. Dans tous les cas, la saga aura rencontré un succès phénoménal et surtout, aura permi à trois grands stars, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson de se faire un nom dans l’histoire du 7eme art et ce, pour le plus grand plaisir de tous les fans du show.