Lidl frappe très fort pour la fête des mères !

Alors qu’approche la fête des mères, Lidl a confirmé que certains cadeaux allaient être dévoilés et mis en place à la clientèle, pour 5 euros voire moins. L’idéal pour les personnes qui s’y prennent à la dernière minute ou qui ne disposent pas du budget nécessaire pour se faire véritablement plaisir. L’objectif est également de continuer à susciter le buzz et l’intérêt après de nombreuses opérations plus que réussies : PS5, Thermomix, ligne de vêtements de mode, bref Lidl a toujours su susciter l’intérêt. Récemment, la marque a d’ailleurs dévoilé ses propres fours à pizza et sa piscine gonflable à partir de 50 euros. Vous l’aurez compris, tout est fait pour que le client se sente bien et surtout, revienne dans les délais les plus brefs.

Forcément, pour la fête des mères, Lidl a décidé de mettre les petits plats dans les grands ! Résultat, d’un point de vue maquillage, tout a été fait pour que les mamans se fassent belles. La gamme Brown Perfect dans laquelle nous retrouvons un gel crème coloration, un highlighter ou encore un crayon à brosse et un gel sourcil, sont en vente à 1.98 euros. Autre surprise, pour moins de 5 euros, vous pourrez retrouver de magnifiques bougies à 1.89 euros, du savon à 0.99 centimes ou encore des boîtes d’un thé bien spécifique, à 3.49 euros. Bref, de quoi contenter absolument tout le monde et surtout, ne plus vous donner d’excuses pour dire que vous n’aviez plus d’idées.

Autre surprise, le retour du fameux robot cuiseur, à partir du 3 juin prochain. Pour l’occasion, son prix chutera de 279 euros à 199 euros « seulement ». Face à l’enthousiasme suscité lors de la première vente, on imagine aisément que la situation sera similaire cette fois-ci, surtout si le robot coûte près de 100 euros moins cher. Pour rappel, dans le marché, on estime que le prix moyen d’un tel engin frôle les 700 euros. De quoi réaliser de très belles économies à l’heure ou le pays rouvre peu à peu ses portes. L’occasion donc de garder un peu de sous pour vous faire plaisir.